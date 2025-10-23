為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    防堵非洲豬瘟！屏縣兵分5路稽查 首波98家廚餘養豬場

    2025/10/23 11:08 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣政府展開養豬場稽查。（圖由屏東縣政府提供）

    非洲豬瘟首次在台灣被檢出，屏東縣養豬頭數是全國第2多縣市，縣府團隊嚴陣以對，今（23）日早上動員農業處防疫相關人力，配合警方、環保局等，兵分5路展開疫情調查，首波以98家廚餘養豬場為對象，確保全部落實禁用廚餘措施。

    台中市養豬場發現非洲豬瘟病例後，屏東縣政府昨（22）日即召開緊急會議，全面配合農業部應變作為，屏東縣長周春米指示啟動10大措施，包括養豬場疫情調查及清消、禁止外縣市斃死豬進入本縣化製廠處理等，同時展開聯合稽查；並成立「非洲豬瘟應變專案小組」，由副縣長黃國榮擔任召集人，提前預防部署。

    縣長周春米今天表示，農業部已公告禁運禁宰5天及使用廚餘養豬，廚餘是非洲豬瘟高風險來源，本縣有1285家養豬場，飼養100萬頭左右豬隻，其中有98家經環保局核准可再利用廚餘養豬，廚餘養豬數有15萬519頭，每月最大的廚餘再利用量為2萬570.1公噸，縣府農業處、動防所、環保局及警察局組聯合稽查小組，啟動稽查工作，全面阻斷感染鏈。

    屏縣有98家業者使用廚餘養豬，廚餘養豬頭數10餘萬隻，比例約佔全縣飼養豬隻17%，首波疫調及稽查即以廚餘養豬場為主要對象，農業處表示，除了解業者是否遵守禁用廚餘與爆發疫情的台中養豬場有無接觸，也要加強生物防治宣導，預計2天內完成首波疫調。

    屏東縣有1285家養豬場為全國最多，在養頭數100萬4592頭為全國第2，年產值174億元。

    屏東縣政府展開養豬場稽查。（圖由屏東縣政府提供）

