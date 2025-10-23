國小兼代課老師換算月薪僅基本工資 全教產籲建立保障薪資制度

明年基本工資調漲，全教產表示，國小兼代課教師換算月薪僅基本工資，呼籲建立保障薪資制度。（記者林曉雲翻攝自官網）

明（2026）年起基本工資將調升為每月29500元，全國教育產業總工會今（23）日發聲明表示，這本是保障勞工基本生活的進步象徵，但國小兼代課教師在幾乎全天待在學校並負擔完整教學責任下，其月薪僅約29568元，與最低工資幾乎相同，呼籲教育部建立「教學專業保障薪資」制度，兼代課教師若負擔達一定節數例如每週20節以上，應轉為具「專任保障薪資」身分，不再以單節計酬，而以「月薪制」保障，反映其實際全時工作的性質。

全教產副理事長何耿旭表示，以現行標準計算，兼代課教師每節課鐘點費336元，每週22節、每月四週計，共29568元，略高於基本工資，但其實際工作內容包括備課、批改作業、處理學生日常與行政交辦事項，皆是專任教師每日必須做的工作，兼代課教師不僅「上課」，更在校內「全時付出」，然而，制度卻將他們等同於只按「鐘點」計算的臨時人力，忽視教育工作的專業連續性與精神投入，恐讓教師士氣低落，更形成了對教育品質的長期侵蝕。

請繼續往下閱讀...

何耿旭主張，教育並非「按時數出貨」的產業，每節課背後是課程設計、學生差異觀察、班級經營與親師溝通等繁複而深層的工作，將教師專業拆解為「單節工時」，是將教育視為可替換、可量化的勞務，削弱了整體教育體系的穩定性，許多有心投入教育的年輕人已卻步，低廉的薪資對於兼代課教師更無吸引力，將使學校在師資輪替時面臨越來越大的缺口，也是教育現場「人才空洞化」的警訊。

全教產主張建立「教學專業保障薪資」制度，且明確計入備課與行政時數，教育部應訂定「備課與課務時數換算標準」，將教師的隱性工時納入薪資評估，避免只計算「上課時間」而忽略專業投入。

全教產強調，當國家的教育工作者被迫以「底薪」維持理想，教育價值不僅在培育下一代，更在於體現社會對專業的尊重，若政府與社會無法正視兼代課教師的處境，「尊師重道」只淪為空談。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法