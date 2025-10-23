爆非洲豬瘟全國禁宰禁運5天 苗縣學童午餐豬肉供應暫不受影響

苗栗縣內學童營養午餐供餐廠商使用符合CNS標章的冷凍豬肉，暫不受影響。（資料照）

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟，即起全國豬隻一連5天禁運禁宰。因學生今天放學後，即展開3天光復節連假，因應非洲豬瘟事件，苗栗縣政府教育處對於下週縣內學童營養午餐菜色關於豬肉部分，表示政府禁令是針對溫體豬肉，縣內學童營養午餐供餐廠商是使用符合CNS標章的冷凍豬肉，暫不受影響。

教育處表示，依非洲豬瘟中央災害應變中心指出，非洲豬瘟並不會感染人類，因此，人類吃入含有非洲豬瘟病毒的食物，病毒不會經消化道黏膜進入體內繁殖，在胃酸及消化道酵素作用下，非洲豬瘟病毒絕大多數會被殺死。惟若學生家長有疑慮，且經該校午餐供應委員會討論決議暫停供應，教育處也予以尊重。

教育處強調，會密切關注政府對於非洲豬瘟之政策指令，若疫情擴大、禁令延長，教育處也會滾動檢討研議學童營養午餐菜色豬肉使用要求，確保學童吃得安全、吃得健康。

另，苗栗縣長鍾東錦今早也受訪表示，華人飲食習慣，豬肉很重要，如今國內發生非洲豬瘟事件，全國豬隻一連5天禁運禁宰，也影響肉品供應，更凸顯冷鍊設備的重要性，縣府也將向中央爭取經費於苗栗縣肉品市場建置冷鍊設備，以利肉品保存，粗估約需3000多萬元。

苗栗縣長鍾東錦視察縣內學童營養午餐供應情形。（資料照）

