非洲豬瘟》南投全面清消養豬場 各校午餐用CAS冷凍豬肉

南投縣針對全縣養豬場展開清消工作。（南投縣政府提供）

台中爆發非洲豬瘟疫情，南投縣政府農業處會同家畜疾病防治所，昨（22日）起陸續針對全縣26處養豬場展開清消工作，並禁用廚餘餵豬；而為確保營養午餐食材安全無虞，縣府教育處也要求各校配合防疫政策，即日起請各校使用CAS冷凍豬肉或適時調整菜單，取代溫體豬肉。

縣府農業處表示，南投縣共有26處養豬戶，飼養約8萬豬隻，目前未發現有異狀，惟縣府已發文並以簡訊通知養豬戶加強自主防範，每日必須通報飼養健康情況，並恪守中央防疫措施，嚴禁使用廚餘餵豬。

此外，家畜疾病防治所也針對全縣養豬場展開清消，並請養殖戶加強對於飼料車及化製集運車清潔消毒工作。

縣府教育處表示， 為確保縣內中小學營養午餐食材安全無虞，也已請各校配合防疫政策，請使用CAS冷凍豬肉或適時調整菜單，以雞肉、鴨肉、魚肉、豆製品具蛋白質食材取代溫體豬肉，後續視農業部調查情形調整，再請各校加強惜食減量零剩食，並將廚餘水分瀝乾後再送出或將廚餘轉化為堆肥。

南投縣政府教育處求各校配合防疫政策，即日起使用CAS冷凍豬肉或適時調整菜單，取代溫體豬肉。（南投縣政府提供）

