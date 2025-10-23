非洲豬瘟來襲 彰化市豬肉一早賣光、部分豬價漲2成

彰化市豬肉攤生意相當好，有部分攤商一早就賣光。（記者湯世名攝）

非洲豬瘟來襲，農業部宣布22日中午起全國豬隻禁運禁宰5天，並視後續狀況延長，彰化市傳統豬肉攤今天（23日）一早就有許多菜籃族前往搶買豬肉，許多豬肉攤豬肉被搶購一空，攤販指出昨天就有許多人預訂，現場豬肉也都賣光，市價約漲2成；政府政策喊停就停，對豬肉攤收入影響甚大，希望政府有配套措施出來，讓他們能維持生計。

彰化市賣豬肉的攤販指出，政府宣布全國豬隻禁運禁宰5天，他們的豬肉來源瞬間中斷，今天上架的豬肉還是昨天進貨的，一旦賣完就沒有豬肉可賣，緊接著是光復節3天連續假期，他們沒豬肉可賣之下也只能休市；只希望這項政策能趕快解禁，並且應該有配套措施，否則不只他們賣豬肉的被影響，消費市場需要用到豬肉的小吃店如肉圓、爌肉飯業者也都將受到重大影響。

部分攤販指出，今天的豬肉價格從每台斤100元漲到120元，但一早仍有不少民眾前來搶買豬肉，就是憂心後續萬一未解禁，將無豬肉可吃。

彰化市阿三肉圓張貼公告指出，因應豬肉休市，今天起至星期六正常營業，但周日到下禮拜二休市。彰化市包括阿璋肉圓、魚市場爌肉飯等店面也強調，只要豬肉賣完就開始休息，直到政府宣布解禁。

