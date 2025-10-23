為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    陽明山土石流沖刷廂型車 返家媽媽護孩急掉頭驚悚瞬間曝

    2025/10/23 11:43 即時新聞／綜合報導
    陽明山菁山路101巷發生大片土石滑落，一對母子返家途中經過險些發生意外。（@_elegant_lash/Threads授權提供）

    陽明山菁山路101巷發生大片土石滑落，一對母子返家途中經過險些發生意外。（@_elegant_lash/Threads授權提供）

    受東北季風與「風神颱風」外圍環流夾擊，北台灣昨（22）日風雨交加，多地傳出樹倒、淹水與交通中斷災情。台北市陽明山菁山路101巷口更出現大規模土石滑落，濁流夾雜石塊沖上路面，一輛廂型車因來不及閃避遭沖刷，驚險瞬間被後方行車拍下，畫面怵目驚心。

    一名母親駕駛休旅車載著孩子準備返家，恰巧目擊整起意外，她在「Threads」分享影片還原驚魂瞬間，表示「差點小命不保」。影片中可見前方廂型車被土石流推動，朝她方向滑行，她第一時間緊急護住孩子、急忙掉頭，「汽座有坐好坐滿，我們人都沒事，手真的還在抖。」

    她事後感謝「我們家小藍」休旅車替她承受衝擊，雖然車窗碎裂、車體凹陷，但母子倆僅受驚未受傷。她說已向警方報案，後續將諮詢交通隊及保險公司，了解是否屬於交通事故或可申請國賠，並考慮尋求法律援助釐清責任歸屬。

    貼文曝光後引發熱議，網友除替母子倆平安感到慶幸，也痛批市府輕忽天候警訊，「蔣不聽就是蔣不聽」、「結果蔣不聽認為台北沒事！」、「扯爆，淡水北投跟士林山區一帶這三天大風大雨一直來，阿就講不聽啊」、「發生災情然後不放假就是不放假」、「沒有寫在台灣，我以為影片在中國！嚇死人，好禮加在平安」。

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

    原Po的休旅車承受土石衝擊，車窗碎裂、車體凹陷，所幸她和小孩均平安無事。（本報合成，@_elegant_lash/Threads授權提供）

    原Po的休旅車承受土石衝擊，車窗碎裂、車體凹陷，所幸她和小孩均平安無事。（本報合成，@_elegant_lash/Threads授權提供）

