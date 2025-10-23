邱議瑩批台中處理非洲豬瘟疫豬採掩埋 陳駿季：已助調度生物處理器

民進黨立委邱議瑩。（記者楊媛婷攝）

台中梧棲一處廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，但在首隻豬隻發病死亡後，該案場仍出豬到肉品市場達28頭，恐怕早已下肚，民進黨立委邱議瑩今（23日）痛批台中市長盧秀燕去年針對全台獨家有西布特羅的天選之肉驗了又驗，但對病死豬卻推拉推，甚至處理病死豬只要就地掩埋，認為應火化。

農業部今赴立院經濟委員會報告非洲豬瘟防檢疫後續防疫精進作為，邱議瑩質詢時表示，昨天聽聞國內出現首例非洲豬瘟疫情後心中非常悲切，因為台灣好不容易獲得世界動物衛生組織（WOAH）認定的三大重大豬病非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟非疫區，但卻一夕破功，而現在該案場豬隻卻在10月10日出現首隻豬隻染疫死亡後仍出豬到肉品市場，痛批盧秀燕率領的台中市府怠惰做法，將影響整體養豬產值達千億以上，甚至連處理病死豬也只打算用掩埋法而非火化，質疑台中市府的做法是否可能又造成疫情再度傳播。

農業部長陳駿季回應表示，病死豬依照作業規範，都必須送到化製廠火化處理，若因特殊原因無法送到化製廠可掩埋處理，但若採用掩埋方式絕對不能隨便挖個坑就丟進去，他也指出為防堵疫情，因此台中市的斃死豬隻都不可移動到外縣市，台中市則反映難以用焚化爐處理，因此已調度生物處理機先行處理豬體後再行焚燒。

