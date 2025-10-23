為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄星光水岸公園升級回歸24日試營運 水上遊具今年10天限定

    2025/10/23 10:33 記者葛祐豪／高雄報導
    星光水岸公園全景。（工務局提供）

    星光水岸公園全景。（工務局提供）

    高雄市工務局今（23日）正式宣布，高雄最Chill玩水新地標，星光水岸公園將從明天（24日）試營運，水上遊具區只開放到11月2日，10天限定，預計明年4月才會正式開放；但園區啟用後，除週一休園外，民眾仍可全天候入園散步、賞景。

    受大小朋友喜愛的「星光水岸公園」全新升級回歸，市府將原有公園擴大，並重新規劃為大型水上樂園，預定於10月24日至11月2日展開試營運，配合「高雄海洋派對」同步登場，打造最清涼的秋日玩水盛會。

    高雄市工務局長楊欽富表示，改造後的星光水岸公園採「水陸雙主題」開放設計，遊客可以在陸域欣賞港邊風景、吹海風散步，也能進入水域區降溫消暑。園區內設有多項水上遊具、滑水道與無邊際鞦韆拍照區等熱門設施，讓大小朋友都能盡情享受玩水樂趣，還能同時欣賞港景風光，是假日休閒、家庭共遊的新亮點。

    工務局公園處提醒，試營運期間自10月24日至11月2日，水上設施每天開放時間為上午10點至12點、下午2點至7點。若錯過這段期間，水上遊具將暫停開放至明年4月；不過園區自10月24日啟用後，除週一休園外，民眾仍可全天候入園散步、賞景，享受港畔微風與星光夜色。

    為確保安全與水質衛生，公園處提醒12歲以下兒童，須由成年人陪同入水；也請勿穿著內衣褲或鞋子進入水池；患有心臟病、癲癇、皮膚病或其他傳染性疾病者請避免入水。此外，園區內也禁止攜帶食物、飲料及寵物進入水域，由於水池濕滑，請小心行走、避免追逐推擠或跳水，並遵守現場工作人員指示。

    市府強調，星光水岸公園鄰近輕軌站，交通便利，建議民眾多利用輕軌前往，以減少周邊車流並維持園區周邊交通順暢。

    夕照下的星光水岸公園，展現港灣之美。（工務局提供）

    夕照下的星光水岸公園，展現港灣之美。（工務局提供）

    夜色下的星光水岸公園，光影璀璨。（工務局提供）

    夜色下的星光水岸公園，光影璀璨。（工務局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播