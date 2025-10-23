高雄星光水岸公園升級回歸24日試營運 水上遊具今年10天限定

星光水岸公園全景。（工務局提供）

高雄市工務局今（23日）正式宣布，高雄最Chill玩水新地標，星光水岸公園將從明天（24日）試營運，水上遊具區只開放到11月2日，10天限定，預計明年4月才會正式開放；但園區啟用後，除週一休園外，民眾仍可全天候入園散步、賞景。

受大小朋友喜愛的「星光水岸公園」全新升級回歸，市府將原有公園擴大，並重新規劃為大型水上樂園，預定於10月24日至11月2日展開試營運，配合「高雄海洋派對」同步登場，打造最清涼的秋日玩水盛會。

高雄市工務局長楊欽富表示，改造後的星光水岸公園採「水陸雙主題」開放設計，遊客可以在陸域欣賞港邊風景、吹海風散步，也能進入水域區降溫消暑。園區內設有多項水上遊具、滑水道與無邊際鞦韆拍照區等熱門設施，讓大小朋友都能盡情享受玩水樂趣，還能同時欣賞港景風光，是假日休閒、家庭共遊的新亮點。

工務局公園處提醒，試營運期間自10月24日至11月2日，水上設施每天開放時間為上午10點至12點、下午2點至7點。若錯過這段期間，水上遊具將暫停開放至明年4月；不過園區自10月24日啟用後，除週一休園外，民眾仍可全天候入園散步、賞景，享受港畔微風與星光夜色。

為確保安全與水質衛生，公園處提醒12歲以下兒童，須由成年人陪同入水；也請勿穿著內衣褲或鞋子進入水池；患有心臟病、癲癇、皮膚病或其他傳染性疾病者請避免入水。此外，園區內也禁止攜帶食物、飲料及寵物進入水域，由於水池濕滑，請小心行走、避免追逐推擠或跳水，並遵守現場工作人員指示。

市府強調，星光水岸公園鄰近輕軌站，交通便利，建議民眾多利用輕軌前往，以減少周邊車流並維持園區周邊交通順暢。

夕照下的星光水岸公園，展現港灣之美。（工務局提供）

夜色下的星光水岸公園，光影璀璨。（工務局提供）

