防堵非洲豬瘟！彰化33場廚餘養豬場改餵飼料 業者心聲曝

豬瘟疫情爆發，衝擊豬肉市場，攤商憂沒豬肉可賣，養豬業者擔心改用飼料養豬成本暴增。（記者張聰秋攝）

國內驚爆非洲豬瘟疫情，為了加強防疫，全國第三大養豬縣的彰化縣目前共33場養豬場原使用「環保廚餘再利用」，昨天（22日）已開始全面配合政策，改餵食飼料。不過，縣府人員實地走訪瞭解情況時，業者雖然高度願意配合緊急防疫措施，卻也吐露心聲，擔心這一改，豬隻育成率飆升，長得更快！後續銷售和高漲的飼養成本，恐怕成為新的燙手山芋。

彰化縣是養豬大縣，全縣共有560場養豬場，總頭數約75.6萬頭，數量僅次於雲林、屏東。其中，目前被要求改用飼料的33場，飼養頭數約5萬3967頭，佔比其實不算高，而這33場有飼養黑豬也有白豬，但以主要吃廚餘的黑豬為大宗。

請繼續往下閱讀...

彰化縣農業處畜產科長許天耀表示，一般來說，吃飼料的白豬大約6到7個月、重約120公斤就能上市；黑豬吃廚餘，因為長得慢，飼養期通常會比較久。針對這個情況，農委會已經整理出一份「低蛋白、類廚餘配方」的飼料清冊，縣府也已轉發給業者參考，希望改用類廚餘配方的飼料，讓黑豬能比較適應。

「成本一定暴增！」面對突如其來的改變，有業者忍不住大吐苦水。過去用廚餘當飼料，不只廚餘不用錢，還能賺取代處理費。現在廚餘禁用，變成要花大錢買飼料，儘管如此，業者們強調，防疫絕對會徹底執行，只是接下來的煩惱是原本長得慢的豬，恐怕會因為改吃飼料而讓飼養期縮短！

還有業者憂心說，如果防疫的5天禁運、禁宰政策再延長，接下來他們要擔心的就是豬長太肥了，不只影響好不好賣，連帶的豬價波動問題，就是他們接下來需要面對的挑戰。

市場上溫體豬肉是消費者的最愛，疫情傳出，更為搶手。（記者張聰秋攝）

彰化縣飼養75.6萬頭豬隻，全國僅次於雲林、屏東，第三高。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法