屏東獨老不孤單！弘道「快樂不老劇團」用愛點亮高齡舞台

弘道潮州不老劇團白雪老公主劇碼，以詼諧劇情讓人認識失智症徵兆。（弘道老人福利基金會提供）

屏東邁入超高齡社會，孤獨被世界衛生組織列為全球健康威脅，更增失智風險。在高齡化、少子化與人口外移下，化解長者孤獨成為迫切課題。弘道老人福利基金會屏東服務處推出「屏安生活-獨居弱勢長輩服務計畫」，透過社工與志工的關懷訪視、居家服務，陪伴獨居、弱勢、失能長者走出孤寂困境。

來自潮州、萬丹、林邊志工站的志工，帶領47位平均78歲長者，參訪東港東隆宮祈福、王船文化館認識在地文化，並在林邊永鑫餐廳享用午餐，觀賞潮州志工站「快樂不老劇團」演出的《白雪老公主》，以詼諧劇情帶出失智症初期徵兆，寓教於樂，讓長輩在歡笑中重拾人生光彩。

78歲獨居潮州的黃水泳阿公，50多年後在志工陪伴下重返東隆宮，笑說「上回來還是少年時，記憶都模糊了！」獨居老宅的他，過去靠電視聲驅散冷清。弘道志工劉桂縮從每月探訪增至每周，協助汰換老舊電線、清理居家環境，讓阿公住得安心。他感動表示「志工來聊天是我最快樂的時光。」志工深知孤獨之苦，認為「陪伴如陽光，化解地獄般的孤寂」。劇團以「快樂就不易老」為宗旨，80歲王鄞秀蘭阿嬤從害羞到自信走秀，舞台上的掌聲讓她重燃生命熱情。劇團30多位長者用行動證明，高齡也能活出精彩。

弘道處長陳峙瑋指出，陪伴與社會參與是對抗孤獨的最佳解方，呼籲民眾支持「屏安生活」計畫，以愛心融化孤獨高牆，讓長者享有尊嚴與笑容的晚年生活。

弘道志工與長輩開心參觀王船博物館的館藏。（弘道老人福利基金會提供）

