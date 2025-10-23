光復鄉市中心超商、超市努力復原 小七:拚光復節復出

光復鄉市中心的小七努力復原，預期光復節可復出。（記者王榮祥攝）

花蓮光復鄉市中心多家超商、超市遭堰塞湖潰堤泥流沖毀，其中位於市中心的「小七」經過兩週努力，今天已將冷藏系統上架，店內空間也大致清理完畢，業者指出，目標光復節復出。

光復鄉境有3家「小七」，位於市中心的聯富門市加盟店是這回堰塞湖潰堤衝擊光復鄉時，唯一被毀壞的一家，經過兩週整修，今天已可看到大家熟悉的冷藏冷凍櫃，店內空間也大致清理完畢。

業者指出，目前整修進度順利，如果可以、希望在光復節前後恢復營業；位於小七斜對面的全家因受損嚴重、還在裝修中，預計下個月才能復出。

對於近日台中爆發豬瘟，業者表示有看到新聞，但不會太擔心，因為小七貨源都有層層管控，如果有問題，「上面」就會處理了。

除了市中心的小七、全家即將恢復，光復鄉還有一家大型超市已營業，最近生意不錯，受損嚴重的全聯則還在圍籬中。

光復鄉市中心的小七冷藏系統重新上架。（記者王榮祥攝）

光復鄉市中心的全家持續裝修中，預計下個月重新營業。（記者王榮祥攝）

光復鄉全聯福利中心還在圍籬中。（記者王榮祥攝）

