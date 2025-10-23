泰國觀光第4季回溫 華航清邁航班增密「天天飛」

泰國今年觀光因地震、邊境戰爭、詐騙案件受挫，不過航空業者觀察，台灣赴泰旅客第4季回溫。（記者蔡昀容攝）

泰國是觀光大國，但受地震、邊境戰爭、詐騙新聞等因素影響，旅客量未如預期，國際客可能無法達到年度目標，不過台灣赴泰旅客第4季回溫，華航也規劃加密航班，清邁航班從每週4班增至每週7班，也就是每天都有班機可搭。

泰國先前傳出要收取旅遊稅，但今年國際客目標3900至4000萬人次，受3月地震、5月邊境戰爭、載客離境詐騙等因素影響，一般旅客、獎勵旅遊、MICE會議團體明顯減少，今年到第3季為止表現未如預期。觀光是泰國重要產業，泰國政府究竟會不會推行旅遊稅，就航空業者觀察，還未定案。

不過，華航曼谷分公司總經理李明彥認為，這是短期現象，泰國政府也祭出促銷吸客，例如搭國際線到泰國，搭配泰國國內線免費機票；台灣前往泰國旅客，第2、3季並不好，第4季開始回溫，台灣人前往泰國方便，航程短、免簽證，也有不少重遊客。

然而，原本是泰國第一客源國的中國，今年逢中泰建交50週年，理應增加雙邊交流往來，但旅客回升情況不佳。泰國金萬通旅運社導遊廖運元指出，將旅客載離泰國的詐騙案件，受害者以中國客為大宗，此事影響甚鉅，中國旅客一度減少7成，迄今也未恢復過往水準，其他客源國則有回溫趨勢。

華航經營泰國近一甲子，泰國航線運量是前十名，載客率平均約8成。

台灣往返曼谷航線每天5班，桃園出發佔4班，高雄出發佔1班，每週合計35班次；華航觀察，台灣往返曼谷航線旅客包括台泰商務、觀光與勞工市場，亦有龐大歐美轉機旅客，例如東南亞出發、經台北轉往北美及日本的國際轉機客源。

李明彥表示，泰航目前沒有直飛美國，成為台灣發展轉機客的優勢，華航除了加密航網，也與北美航空公司加深合作，例如西南航空，讓旅客轉機有更多選擇。

另外，華航清邁航線現為每週4班，冬季班表開始增加至每週7班（即每天1班）。李明彥分析，供給創造需求，當航班選擇增加，有更好的班次時間、更好的服務或更優惠的價格，也有可能選擇搭乘。

