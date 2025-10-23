為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮養豬業者：豬價短期波動 擔心國外豬肉擴大進台灣搶市

    2025/10/23 10:32 記者花孟璟／花蓮報導
    豬瘟疫情爆發，衝擊豬肉市場，攤商憂沒豬肉可賣，養豬業者擔心改用飼料養豬成本暴增。（記者張聰秋攝）

    豬瘟疫情爆發，衝擊豬肉市場，攤商憂沒豬肉可賣，養豬業者擔心改用飼料養豬成本暴增。（記者張聰秋攝）

    台中一家養豬業者豬隻檢出非洲豬瘟，豬場1/3的豬感染死亡。花蓮養豬場業者分析，從新聞上看，這類中小型養豬場可能就是尚未轉型的舊廠，的確可能因廚餘養豬造成破口，他認為，豬價短期內會有波動很正常，不過業者最擔心的是，消費者因此對台灣豬產生恐慌，會讓部分進口商反而多進口國外豬肉來使用。

    他說，非洲豬瘟對人類不會有影響，才會有很多疫區帶回的豬肉製品，人都照樣吃，流入廚餘卻對豬是致命絕症，現在養豬業者最擔心的是可能會有進口商以台灣豬不安全，擴大進口國外豬肉，這對國內市場就會有很大影響。

    花蓮這家不具名養豬場老闆本身是做國內的品牌豬肉，並未做出口。他說，台灣這幾年狀況是豬肉不夠，原因是政府污水管制政策很嚴格，加上俄烏戰爭後國際玉米、黃豆都漲價，這讓很多舊型、規模小的豬場紛紛收掉，要存續下去須轉型企業化飼養，推測豬場業者也是在苦撐的狀態下，有可能就是吃廚餘，但高溫消毒沒有做好。

    他說，國內豬隻在養頭數曾高達1100多萬隻，現在只有600多萬，且小豬育成率不好，造成國內市場豬價上漲，這次的非洲豬瘟事件多少會引起豬價波動，政府也有救市措施，應該問題不大，他也說，口蹄疫拔針後，台灣市場出口豬肉的量仍不大，這次台灣雖再度成為豬瘟疫區，但因出口量不大，應該不至於造成太大問題。

