新北稽查107家養豬場無異常 即起禁運豬車進入轄內

新北市昨成立非洲豬瘟災害緊急應變中心，相關局處分別前往賣場檢視防疫作為與肉品來源。（新北市動保處提供）

台中市出現疑似非洲豬瘟案例，農業部已發布5天禁宰禁運、禁用廚餘等禁令，新北市昨成立非洲豬瘟災害緊急應變中心，由市府動物保護防疫處等局處組成的新北市非洲豬瘟新北市災害應變中心今（23）日表示，已啟動聯合稽查小組全面稽查肉品市場、市售肉製品、學校營養午餐，屠宰場全面禁止豬隻進入並加強消毒，並已完成訪視全市107家養豬場確保所有豬場健康無虞；此外，據中央防疫規定，新北今年已完成180件血清樣本採檢，全數正常。

災害應變中心指出，市府平時自主巡查新北市養豬場皆未有異常情形，22日傳出疫情狀況後，就已啟動稽查107家養豬場，其中66家採用廚餘養豬，已協助停止使用廚餘及添購飼料餵飼，並確認廚餘流向及處理廚餘銷毀回收，另也啟動全面管制運豬車輛，23日起聯合警察局全面管制禁止運豬車輛載運及進入新北，肉品市場已全面配合全國禁運禁宰5天，動保處派駐防疫人員加強防疫督導與清消。

民生食安部分，災害應變中心說，經濟發展局市場處針對新北市公、民有市場已完成非洲豬瘟防疫宣導7座市場共75攤次；衛生局針對市售食品通路協助查核及宣導，確認無使用來路不明的肉品；教育局加強學校營養午餐稽查情形；勞工局已向仲介及移工宣導勿攜帶家鄉肉製品入境及注意防疫措施。

非洲豬瘟新北市災害應變中心表示，請消費者確認肉品標有合格檢查標章，禁止從境外攜帶或郵寄豬肉製品入境，如有發現來路不明、疫區國外肉製品，應盡快交送動保處或防檢署或各分署進行處理，豬肉也應煮熟再食用。

