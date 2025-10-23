台南捷運綠線新方案出爐 地下段延伸過運河出土、景觀衝擊降至最低

台南捷運綠線新研方案路線示意圖。（南市交通局提供）

台南捷運綠線可行性研究於今年3月至4月辦理4場地方說明會後，南市政府依據民眾與各界建議，研擬地下段向西延伸、過運河出土的新規劃方案，將再舉行地方說明會，廣徵民意。

交通局指出，捷運綠線是府城最重要的東西向路線，串聯舊城區、安平文化觀光區及市中心核心區，也將與捷運藍線、深綠線及黃線相互銜接，發揮整體運輸效益。為回應民眾關切的景觀與交通影響，市府團隊經專業評估，提出「地下段向西延伸至永華路二段出土」的新方案，可大幅降低對道路及都市景觀的衝擊。

交通局長王銘德表示，捷運綠線於市中心採地下化、東西兩段則採高架設計。經前次說明會意見，市府重新檢討永華路一段路幅偏窄、高架橋設置不易的問題，因出土爬升至高架段所需的長度約260米，評估後決定將地下段延伸至永華建平路口附近出土。該地點利用永華路二段約40公尺寬的中央分隔帶設置出土段，經費僅增加約6%，卻能有效降低交通與景觀衝擊，並維持於市政府站設站的最佳替代方案。

王銘德說，新方案同步調整原規劃於西門和意路口的G13站址，改設於永華夏林路口（水萍塭公園旁），除能優化站距外，服務範圍亦擴大涵蓋西門路及海安商圈，預期將為地方帶來更多人潮與商機。

這次說明會將於10月28日下午2時30分，在安平區育平里活動中心舉行。南市捷運工程處代理處長吳俁之表示，市府將持續廣納民意，說明會中各界提出的意見將納入後續評估檢討，完善報告內容，並提報中央審議，爭取早日核定與動工，讓台南捷運綠線順利推進，實現便捷、安全、永續的城市交通願景。

台南捷運綠線G13站規劃調整至永華與夏林路口，水萍塭公園附近。（記者洪瑞琴攝）

