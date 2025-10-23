為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    把握今天購買溫體豬 宜蘭肉品市場拍賣價微漲

    2025/10/23 10:08 記者王峻祺／宜蘭報導
    台中爆發非洲豬瘟疫情，農業部祭出禁運禁宰5天等措施，導致市場豬肉短缺。（記者王峻祺攝）

    台中爆發非洲豬瘟疫情，農業部祭出禁運禁宰5天等措施，導致市場豬肉短缺。（記者王峻祺攝）

    台中爆發非洲豬瘟疫情，農業部祭出禁運禁宰5天等措施，導致市場豬肉短缺，宜蘭昨天已有民眾至傳統市場搶購溫體豬。宜蘭肉品市場表示，22日每公斤豬肉均價111.28元，較前1天微漲，配合中央政策休市至27日，民眾若要購買溫體豬僅能把握今天，但也不須恐慌，不要搶肉！

    宜蘭肉品市場22日交易364頭豬，平均價格每公斤111.28元，與前1日329頭、每公斤均價102.93元相比，豬價些微漲幅。

    「很擔心沒豬可賣！」傳統市場豬肉攤說，民眾愛吃溫體豬，包括許多小吃店也都指定要買，未來5天沒豬賣實在令人憂心，每頭豬可淨賺約3千元，沒豬賣等於沒收入，衝擊民生。

    宜蘭肉品市場總經理游美蘭說，農業部祭出禁運禁宰措施後，立即與縣府及縣內3大肉品供應系統、承銷肉商，召開供銷會議因應，將與中央同步休市至27日，因此傳統市場28日也不會供應溫體豬肉。

    她說，宜蘭肉品市場28、29日未休市，若按照原訂時程可拍賣，不過還是會密切關注中央指令，若有異動禁運禁宰時程，會立即與供銷團體密切聯繫。

    宜蘭豬肉除地產地銷，約有半數仰賴外縣市供應。根據統計，宜蘭現有80多處養豬場，使用廚餘餵養10場，毛豬在養頭數4萬6000頭到5萬頭，縣府農業處已要求各養豬業者強化環境清消，並加強疫調，全力防範非洲豬瘟入侵。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播