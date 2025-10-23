把握今天購買溫體豬 宜蘭肉品市場拍賣價微漲

台中爆發非洲豬瘟疫情，農業部祭出禁運禁宰5天等措施，導致市場豬肉短缺。（記者王峻祺攝）

台中爆發非洲豬瘟疫情，農業部祭出禁運禁宰5天等措施，導致市場豬肉短缺，宜蘭昨天已有民眾至傳統市場搶購溫體豬。宜蘭肉品市場表示，22日每公斤豬肉均價111.28元，較前1天微漲，配合中央政策休市至27日，民眾若要購買溫體豬僅能把握今天，但也不須恐慌，不要搶肉！

宜蘭肉品市場22日交易364頭豬，平均價格每公斤111.28元，與前1日329頭、每公斤均價102.93元相比，豬價些微漲幅。

「很擔心沒豬可賣！」傳統市場豬肉攤說，民眾愛吃溫體豬，包括許多小吃店也都指定要買，未來5天沒豬賣實在令人憂心，每頭豬可淨賺約3千元，沒豬賣等於沒收入，衝擊民生。

宜蘭肉品市場總經理游美蘭說，農業部祭出禁運禁宰措施後，立即與縣府及縣內3大肉品供應系統、承銷肉商，召開供銷會議因應，將與中央同步休市至27日，因此傳統市場28日也不會供應溫體豬肉。

她說，宜蘭肉品市場28、29日未休市，若按照原訂時程可拍賣，不過還是會密切關注中央指令，若有異動禁運禁宰時程，會立即與供銷團體密切聯繫。

宜蘭豬肉除地產地銷，約有半數仰賴外縣市供應。根據統計，宜蘭現有80多處養豬場，使用廚餘餵養10場，毛豬在養頭數4萬6000頭到5萬頭，縣府農業處已要求各養豬業者強化環境清消，並加強疫調，全力防範非洲豬瘟入侵。

