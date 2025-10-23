為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    豬隻禁運禁宰令最長15天 陳駿季：將依疫調結果滾動調整

    2025/10/23 10:16 記者楊媛婷／台北報導
    立法院經濟委員會23日開會，邀請農業部部長陳駿季就「非洲豬瘟防檢疫後續防疫精進作為」進行報告並備質詢。（記者方賓照攝）

    立法院經濟委員會23日開會，邀請農業部部長陳駿季就「非洲豬瘟防檢疫後續防疫精進作為」進行報告並備質詢。（記者方賓照攝）

    台中梧棲一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部宣布自昨天12時起全國所有豬隻一連5天禁運禁宰，並且禁用廚餘，民進黨立委邱議瑩今（23日）關切何時豬隻可恢復屠宰運送，農業部長陳駿季表示，會以15天為最大管制時間，目前會在這5天內進行疫調，後續仍會以疫調結果滾動調整。

    因應國內養豬場出現首例非洲豬瘟疫情，農業部採取7大應變措施，包含昨中午12時起全國豬隻禁運禁宰、禁用廚餘，運輸車、化製車、肉品市場等全面清消，還有將透過冷凍豬肉滿足肉品所需。

    農業部今赴立院經濟委員會報告非洲豬瘟精進措施，表示昨天召開應變中心後有做成決議，並且獲得地方共識，包含每天追蹤化製場異常數量死亡並回報，畜牧場必須自主管理，若有異常死亡應主動通報地方防疫單位，也指出未來也會依照疫情發展再行跨部會研商廚餘管理方式，也全面啟動疫調掌握關聯場、管制區與各地牧場健康動態，協調冷凍公會釋出冷凍豬肉穩定市場供應，已請教育部轉知各學校營養師等，在這段時間營養午餐菜單設計時先用其他禽肉替代。

    邱議瑩於質詢時關切，禁運禁宰的管制時間目前是5天，但外界關切時間會是多久，陳駿季表示，目前是關鍵5天，正在進行疫調，會依照疫調結果看是否延長，但目前會以15天為最大的管制時間，如果疫調後顯示疫情沒有擴散，就有機會提早解除禁令，他也表示，目前在台中成立的前進應變所每天都會對外公開說明疫調最新進度。

    民進黨立委邱議瑩於質詢時關切，豬隻何時可恢復屠宰運送。（記者楊媛婷攝）

    民進黨立委邱議瑩於質詢時關切，豬隻何時可恢復屠宰運送。（記者楊媛婷攝）

