台中爆非洲豬瘟！台北攤商「淡定」：肉價不漲、至少休5天

台中市爆發非洲豬瘟疫情，梧棲區一養豬場的死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，這也是我國首次驗出本土案例。記者今（23）早實際走訪台北市永春市場，目前豬肉價格尚無波動，攤商表示，明天開始至少休息五天起跳，面對豬瘟無可奈何，內心淡定面對，認為「該休息就休息」。

昨天台中爆發非洲豬瘟案例，全國豬隻禁運、禁宰五天，其中包含台中市斃死豬禁止跨縣市化製，所有豬肉也將暫停出口。記者今天上午實地走訪永春市場，上午9點不到，台北永春市場的豬肉各攤商生意都不錯，有攤商品項都被掃光光。

攤商表示，目前販售情況跟平時差不多，豬肉價格不會突然上漲，不過明天開始攤商至少休息五天起跳，個人心態是淡定面對，不能出攤就不出攤，淡定面對。

記者今天上午實地走訪永春市場，上午9點不到，台北永春市場的豬肉各攤商生意都不錯，有攤商品項都被掃光光，快要販售完。

