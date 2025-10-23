為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中爆非洲豬瘟！台北攤商「淡定」：肉價不漲、至少休5天

    2025/10/23 10:06 記者孫唯容／台北報導
    記者今（23）早實際走訪台北的市場，目前豬肉價格尚無波動，攤商表示，明天開始至少休息五天起跳，面對豬瘟無可奈何，內心淡定面對，認為「該休息就休息」。（記者孫唯容攝）

    記者今（23）早實際走訪台北的市場，目前豬肉價格尚無波動，攤商表示，明天開始至少休息五天起跳，面對豬瘟無可奈何，內心淡定面對，認為「該休息就休息」。（記者孫唯容攝）

    台中市爆發非洲豬瘟疫情，梧棲區一養豬場的死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，這也是我國首次驗出本土案例。記者今（23）早實際走訪台北市永春市場，目前豬肉價格尚無波動，攤商表示，明天開始至少休息五天起跳，面對豬瘟無可奈何，內心淡定面對，認為「該休息就休息」。

    昨天台中爆發非洲豬瘟案例，全國豬隻禁運、禁宰五天，其中包含台中市斃死豬禁止跨縣市化製，所有豬肉也將暫停出口。記者今天上午實地走訪永春市場，上午9點不到，台北永春市場的豬肉各攤商生意都不錯，有攤商品項都被掃光光。

    攤商表示，目前販售情況跟平時差不多，豬肉價格不會突然上漲，不過明天開始攤商至少休息五天起跳，個人心態是淡定面對，不能出攤就不出攤，淡定面對。

    記者今天上午實地走訪永春市場，上午9點不到，台北永春市場的豬肉各攤商生意都不錯，有攤商品項都被掃光光，快要販售完。（記者孫唯容攝）

    記者今天上午實地走訪永春市場，上午9點不到，台北永春市場的豬肉各攤商生意都不錯，有攤商品項都被掃光光，快要販售完。（記者孫唯容攝）

    昨天台中爆發非洲豬瘟案例，全國豬隻禁運、禁宰五天，其中包含台中市斃死豬禁止跨縣市化製，所有豬肉也將暫停出口。（記者孫唯容攝）

    昨天台中爆發非洲豬瘟案例，全國豬隻禁運、禁宰五天，其中包含台中市斃死豬禁止跨縣市化製，所有豬肉也將暫停出口。（記者孫唯容攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播