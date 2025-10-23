為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非洲豬瘟風暴襲台！花蓮光復市場菜販笑：這裡還買不到豬肉多吃菜

    2025/10/23 10:20 記者王榮祥／花蓮報導
    光復鄉第一市場部分菜商恢復營業，因為市場還沒水電，暫時聚在出入口做生意。（記者王榮祥攝）

    光復鄉第一市場部分菜商恢復營業，因為市場還沒水電，暫時聚在出入口做生意。（記者王榮祥攝）

    台中梧棲豬場爆發非洲豬瘟，成為全台非洲豬瘟防線破口!還處在災後復原狀態的花蓮光復鄉第一市場近期陸續有攤商恢復營業，菜販無奈表示，這裡暫時買不到鮮豬肉，「多吃點菜吧！」

    光復鄉第一市場位於市中心、由鄉公所管理，原有60、70攤位，除了一搬常見生鮮蔬果、肉類海鮮、雜貨店等，還有部分在地原住民農特產，但9/23馬太鞍溪堰塞湖潰堤後，市場全遭淹沒。

    部分菜攤本週起陸續回到市場擺攤，因為沒水沒電，只能暫時於出入口旁光線明亮處做生意；攤商透露這幾天生意還可以，可能大家吃便當有點膩了，會來買點新鮮蔬菜。

    針對近日台中爆發豬瘟、全台警戒情況，菜商表示略有聽聞，指出這裡（市場）本來有4家肉攤，因為沒有水電還無法營業，無奈笑說「暫時還買不到豬肉，可多吃點菜吧」。

    業者說明，目前可在攤位上販售的蔬菜都是幸運躲過泥水的、保證新鮮，希望公所趕快修復市場水電，才能正常做生意。

    光復市場菜販強調攤位上的蔬菜保證新鮮。（記者王榮祥攝）

    光復市場菜販強調攤位上的蔬菜保證新鮮。（記者王榮祥攝）

    光復鄉第一市場原有四處肉攤，因為水電尚未恢復、無法營業。（記者王榮祥攝）

    光復鄉第一市場原有四處肉攤，因為水電尚未恢復、無法營業。（記者王榮祥攝）

    光復市場菜販無奈指出，雖然市場攤位還沒水電，還是要出來做生意，不然怎麼生活。（記者王榮祥攝）

    光復市場菜販無奈指出，雖然市場攤位還沒水電，還是要出來做生意，不然怎麼生活。（記者王榮祥攝）

