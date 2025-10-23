為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    光復節連假何處去？桃園萬聖城24日試營運、25日開城有演唱會

    2025/10/23 10:23 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府觀光旅遊局結合商圈業者舉辦快閃活動，預告「2025桃園萬聖城」將開城。（桃園市政府提供）

    「2025桃園萬聖城」將於25日到11月2日在桃園藝文廣場、藝文特區綠園道登場，桃園市政府觀光旅遊局長陳靜芳說，今年將打造一座由13公尺高的「魔幻蜘蛛王」坐鎮的「魔蛛古堡」，邀民眾共同來感受最魔幻、最歡樂的萬聖節氣氛。

    陳靜芳說，活動期間，會場將設置12座主題藝術裝置，以及變裝競賽、魔幻街舞派對、變裝電音派對、公彩嘉年華、桃園星光大道、親子魔幻歡樂城、街頭藝術嘉年華、特色主題市集等豐富活動，每天晚上還有「魔幻蜘蛛王」主題燈光秀「蛛影幻境」，以及魔幻夜光踩街定目劇「魔蛛古堡守衛隊」演出，精彩可期。

    活動將於24日試營運，25日晚間6點舉辦「2025樂活桃園－古堡狂歡．金曲派對」開城演唱會，將邀藝人麋先生、U:NUS、守夜人、Ponay卜耐、欉震天、SONNIE桑尼、東部壞男孩輪番登場，帶來3個半小時的表演秀，為「2025桃園萬聖城」揭開序幕。

    桃園市政府觀光旅遊局結合商圈業者舉辦快閃活動，預告「2025桃園萬聖城」將開城。（桃園市政府提供）

