豬瘟破口！議員江肇國曝台中48％養豬場使用廚餘

台中成豬瘟破口，江肇國（中）曝台中竟有48%養豬場用廚餘 「只有台中敢」。（記者蘇孟娟攝）

台中養豬場昨爆驗出非洲豬瘟病毒，成台灣防疫破口，台中市議員江肇國質疑，中央早就禁廚餘養豬，雖放寬「200頭以上」規模場開放使用，但嚴格要求高溫蒸煮滅菌，台中豬隻僅佔全國1.57%，卻高達48%用廚餘養豬，比養豬大縣還高出數倍，「全台只有台中敢」，如今成為全國防疫破口，盧市府第一時間不檢討防疫漏洞，反而甩鍋中央廚餘政策，顯示市府防疫態度怠惰、毫無警覺。

江肇國指出，中央早在2021年就明令「禁止廚餘養豬」，但考量黑豬養殖與傳統產業需求，僅針對「200頭以上」規模場開放使用，並嚴格要求高溫蒸煮滅菌。然而各縣市執行差異極大，雲林縣早在2018年即全面禁止廚餘養豬，防線守得穩，唯獨台中市長期消極應對、無作為，最終釀成破口。

江肇國指出，根據農業部資料顯示，台中市共有75場200頭以上的養豬場，其中竟有36場仍使用廚餘養豬，占比高達48%，幾乎半數豬場都在用廚餘養豬，相較養豬大縣苗栗僅18.1%、彰化7.5%、南投13.9%，「全台只有台中敢這樣放任」。

江肇國進一步指出，台中防疫漏洞關鍵在於市府長期缺乏積極輔導，至今仍未成立業界期待已久的「廚餘蒸煮中心」，對蒸煮作業與稽查制度也毫無管理，此外，台中市焚化爐老舊、八年未更新，無法處理龐大的中部事業廚餘，導致廚餘回流養豬體系，也成為「垃圾山」問題的根源之一。

江肇國強調，防疫最怕的不是病毒，而是地方政府的怠惰與卸責。「當全台都在積極防堵疫情，只有台中在推責任」，他要求盧市府應積極配合中央全面清查防疫漏洞，並針對台中市的廚餘政策進行全面檢討。

