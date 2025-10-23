為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    重陽節前夕 弘道用陪伴化解屏東在地長者孤獨危機

    2025/10/23 09:50 記者羅欣貞／屏東報導
    弘道志工平時關懷陪伴獨居阿公黃水泳，協助進行居家環境整理。（弘道老人福利基金會屏東服務處提供）

    弘道志工平時關懷陪伴獨居阿公黃水泳，協助進行居家環境整理。（弘道老人福利基金會屏東服務處提供）

    弘道老人福利基金會屏東服務處發起「屏安生活－獨居弱勢長輩服務計畫」，透過社工、志工關懷訪視和居家服務，用陪伴和長者多元所需服務，幫助獨居、弱勢、失能長者走出孤獨困境。

    重陽節前夕，弘道潮州志工站、萬丹志工站、林邊志工站志工們，陪伴47位平均年齡78歲的獨老長輩走出家門化解孤獨。除至東港東隆宮祈福、參觀王船文化館認識在地文化來參與社會外，在林邊永鑫餐廳享用午餐時，潮州志工站成立的「快樂不老劇團」，更演出結合認識失智症前期徵兆的「白雪老公主」戲碼，讓長輩們在歡笑聲中也更認識失智症。

    「上回來東隆宮已經是少年時，久到想不起來那時的記憶啊…」，78歲獨居在潮州的黃水泳上次踏入東港東隆宮已是50多年前的事了，這次在弘道志工陪伴下能再次前往祈福和重返青春記憶，相當開心。黃阿公獨居在家徒四壁的老舊屋宅，鮮少與人互動的他，平常屋內電視或收音機開得很大聲，並非聽力不好，而是需要聲音來化解冷清。一年前弘道屏東服務處開始由志工關懷訪視給予協助。

    鼓勵長輩勇敢走上舞台的「快樂不老劇團」現有30多位成員，劇團的魅力在於它讓長輩們從過去的「不敢上台」轉變為「積極爭取演出機會」。80歲白天都獨自在家的王鄞秀蘭阿嬤，3年前在鄰居熱情邀請下加入劇團，初期對上台表演並不積極，後來竟能開心自信站上舞台。

    弘道屏東服務處表示，在地關懷超過300位獨居弱勢長輩，為持續穩定提供服務，邀請社會大眾在重陽佳節關心獨老，一起支持屏東長者在地安老服務。

    弘道潮州不老劇團80歲成員王鄞秀蘭，開心參與演出點亮老後人生。（弘道老人福利基金會屏東服務處提供）

    弘道潮州不老劇團80歲成員王鄞秀蘭，開心參與演出點亮老後人生。（弘道老人福利基金會屏東服務處提供）

    弘道志工與長輩開心參觀王船博物館的館藏。（弘道老人福利基金會屏東服務處提供）

    弘道志工與長輩開心參觀王船博物館的館藏。（弘道老人福利基金會屏東服務處提供）

