    因應風神颱風共伴豪雨 新北水利3天抽排7946座泳池水量

    2025/10/23 09:40 記者翁聿煌／新北報導
    新北市永和2抽水站全力抽排，加速市區雨水排除情形。（記者翁聿煌攝）

    北台灣受風神颱風與東北季風共伴效應的雙重夾擊，新北市自20日起遭遇連日超大豪雨挑戰，其中以汐止區五指山3天累計雨量1248.5毫米最多，幸未造成嚴重災情，水利單位也跟著鬆了一口氣，新北市水利局長宋德仁表示，面對這場極端降雨的考驗，水利局全面啟動各抽水站的抽水作業，在3天共抽排1986.7萬噸的水量，相當於7946座泳池容量，發揮城市防洪功效。

    宋德仁說，面對風神颱風共伴效應帶來的連續降雨，水利局全程保持高度警戒，依據氣象署降雨預警，即時啟動必要抽水站，將低窪區的積水風險降至最低，統計此次抽水站發揮防洪量能數據，截至23日8點止，全市已累計啟動64座抽水站，佔總站數84站的7成5，總計啟動225台抽水機組，佔總機組數347台的6成5，其中，總抽水量達到驚人的1986.7萬噸，換算下來，等於在3天內，抽排約7946座標準游泳池的水量，規模驚人。

    宋德仁指出，為因應極端氣候形成的短延時強降雨頻率增加，2019至2024年已陸續完成13座抽水站、47組抽水機的升級與建置，為進一步強化防洪能量，未來預計再辦理17座抽水站、74組抽水機的新設或更新，總經費約達57.7億元，也將持續積極向中央爭取經費補助辦理。

    新北市抽水站連日全力抽排，抽排量再創新高。（記者翁聿煌攝）

