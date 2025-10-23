「挖土機超人」公祭女兒淚憶救災過程 張雅琳哀悼：生來要當英雄的

挖土機超人林鴻森前往花蓮救災不幸感染敗血症不治，家屬22日在桃園市立殯儀館舉行家奠禮，總統府副秘書長何志偉代表總統到場頒贈褒揚令。（家屬提供）

「挖土機超人」林鴻森因左腳受傷感染就醫引發敗血症於中秋夜不治，家屬依其遺願昨在桃園市立殯儀館舉行家祭，未辦公祭。民進黨立委張雅琳昨出席告別式，席間聽到其女兒轉述林鴻森故事相當動人，感念之餘說「謝謝你對災區的協助，一路好走」。

張雅琳昨於臉書粉專發文提到，參加挖土機超人林鴻森的告別式，聽到一段他女兒說的故事。風災後，女兒跟爸爸說：「我好想要我們家的挖土機出現在光復。」隔天爸爸就從桃園出發，行經雪隧時還請人錄影，他說：「平時根本不可能開挖土機進雪隧，一定要留下紀錄。」

張雅琳坦言，「女兒哽咽地敘述，非常真摯動人。我也想借女兒說的一句話『也許你就是生來要當英雄的！』來表達對他的感佩。謝謝你對災區的協助，一路好走。」

網友看到PO文後相繼留言，有人說「感謝英雄，一路好走！」、「謝謝您的大愛，祝一路好走」、「一路好走下輩子會有好報」、「感謝挖土機超人」、「台灣之光，挖土機超人」、「佛祖接引，成佛成仙」。

