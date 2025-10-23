延誤非洲豬瘟防疫？台中動保處初訪未採檢 陳駿季：依法不得拒絕

農業部長陳駿季。（記者方賓照攝）

台中梧棲一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，其實該案場10日就出現豬隻死亡，台中市動保處人員14日到場卻未採樣，直到20日時豬隻死亡已累計達117頭才採樣，被外界痛批錯失防疫黃金時間；農業部長陳駿季今（23）日受訪表示，若養豬場有疫病時，動保處人員可直接採檢，畜主不得拒絕。

農業部防檢署公布台中梧棲爆發非洲豬瘟案例場概況與發生歷程，該登記飼養300頭豬隻的養豬場使用廚餘養豬，但廚餘來源還待釐清，10日時該場豬隻開始出現死亡，案例場特約獸醫師投藥治療後一度好轉，但化製場監控到豬隻死亡數量異常，台中市動保處人員14日前往該養豬場訪視，但卻沒有採樣，該場豬隻持續大量死亡，截至20日時死亡頭數達117頭，台中動保處再度派員採樣，並當天送到農業部獸醫所化驗，最後於21日上午11時44分在檢體驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性。

農業部今日赴立院經濟委員會報告非洲豬瘟精進措施，陳駿季會前被問及台中市動保處處理的方式是否符合SOP時表示，目前都還在疫調，不過依照「動物傳染病防治法」規定，地方政府動保處等相關人員前往牧場要求檢測時，畜主不可拒絕。

