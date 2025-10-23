企業兼顧環保公益 澎湖打響搶救海龜海洋限定名號

國內知名美妝連鎖店，跨海澎湖開設海洋限定門市。（記者劉禹慶攝）

馬公市中華路加油站撤離後，國內知名美妝連鎖店擴張門市，跨海打造「海洋限定門市」，以永續藍掀起澎湖最美新風景 ，

為落實ESG永續經營與海洋保育理念，整體店面以守護海洋、與自然共生為設計主軸，將永續精神融入消費體驗，展現企業以行動守護生態的決心。

整棟3層樓、超過400坪的門市空間，全面以海藍色調打造沉浸式深海氛圍。天花板懸掛漂浮海龜與海洋生物剪影，營造彷彿潛入海底世界的感官體驗；騎樓燈箱主視覺以寶雅與海龜同行為題，融入澎湖海岸線輪廓，象徵品牌與大自然的共生旅程。店內特設「海洋友善專區」，集結通過環保與永續認證的商品，期望以實際行動推廣「從消費開始守護海洋」的生活態度。

海洋限定店不僅是一間零售門市，更是企業在海洋永續旅程中的具體印記。透過結合教育、學術與地方的多方合作，期盼讓消費者在購物的同時，也能參與守護海洋生態的行動，成為永續力量的一環。

長年深耕澎湖，積極推動離島海洋保育與環境教育。該企業自2020年起即與國立澎湖科技大學合作，正式啟動「守護海洋系列活動」，涵蓋淨灘、淨海清網、海龜保育、志工培訓與海洋環教課程等多面向行動。在澎湖這片海洋寶地，以企業的社會責任為基礎，透過學校與社區夥伴的連結，讓「愛海洋、護海洋」的觀念從學童、志工、地方居民逐步蔓延，實踐從教育延伸至產業與環境共好的永續願景。

海洋限定門市以海洋藍為主軸，懸掛海龜保育電子看板。（記者劉禹慶攝）

