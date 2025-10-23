為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    防堵非洲豬瘟慢半拍！28頭疫豬恐已吃下肚 台中市府急追流向

    2025/10/23 09:45 記者蔡淑媛／台中報導
    台中梧棲區一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，市府緊急撲殺防疫。（市府提供）

    台中梧棲區一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，市府緊急撲殺防疫。（市府提供）

    台中市梧棲區一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，該案場豬隻從10月10日發病至累計117頭死亡才被採檢驗出，台中市府調查，10月13日曾出豬至大安肉品市場，期間2頭死亡、28頭上市，目前正在勾稽核對肉品流向，再進一步查核肉被賣到哪裡及是否已被消費者吃下肚。

    由於肉品市場拍賣大多做為溫體豬，經過屠宰、分切後，屠體很快會被再送往傳統市場，被認為可能早已吃下肚。

    非洲豬瘟病毒怕熱不怕冷

    台中市衛生局長曾梓展表示，非洲豬瘟雖造成家豬及野豬的急性、惡性傳染病，所有品種和年齡的豬均可能感染，但不會感染人，由於非洲豬瘟病毒怕熱不怕冷特性，人類如果食用感染非洲豬瘟的豬隻，如果是已經煮熟的豬肉，由於病毒已經死亡，不會有異狀，但是未煮熟的話則因豬肉容易腐壞，容易被大腸桿菌、沙門氏菌污染。

    至於要如何追查梧棲這家養豬場非洲病毒來源？由於該豬場仍使用廚餘養豬，外界質疑廚餘是防疫破口，不過，台中市農業局長張敬昌否認，強調原因還在疫調。

    另外，也要針對廚餘是否有依規高溫蒸煮，廚餘中心溫度達90°C以上、持續攪拌1小時以上才能用於餵食豬隻來做調查，至於查驗廚餘是否有非洲豬瘟的肉體或病毒，由於廚餘雜質太多，目前檢驗技術難以克服。

    動保處表示，非洲豬瘟以接觸傳染為主，可經由廚餘、節肢動物、動物分泌物或排泄物、車輛及人員夾帶等途徑傳播，疫調追查感染途徑，要追查是否有非洲豬瘟感染肉體進到案場，以及是否有曾到疫區或接觸到病毒的人員，再接觸到案場。

    台中梧棲區一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，市府緊急撲殺防疫。（民眾提供）

    台中梧棲區一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，市府緊急撲殺防疫。（民眾提供）

    熱門推播