    今天開始禁宰運 新竹縣民眾一大早冒雨搶買豬肉

    2025/10/23 10:02 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣新豐鄉鳳蓮宮旁傳統市場內的豬肉攤，今天一早就有民眾冒雨大排長龍搶購豬肉。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新豐鄉鳳蓮宮旁傳統市場內的豬肉攤，今天一早就有民眾冒雨大排長龍搶購豬肉。（記者黃美珠攝）

    新竹縣肉品市場今天配合農業部的防範非洲豬瘟防疫政策開始停止拍賣、屠宰豬隻，全縣各地的生鮮超市昨晚開始就湧入搶買豬肉等相關食品的客人，今天清晨各地傳統市場也很多人冒著大雨進入搶買豬肉。

    新豐鳳蓮宮旁傳統市場的豬肉攤商說，他們昨天就有預期，因為昨天是新竹肉品市場因應非洲豬瘟最後一天拍賣屠宰日，今天的銷售量會激增，所以預先準備好平日2倍的豬肉、豬排骨、豬內臟等供應民眾需求，攤位上擠滿搶購的消費者，連接受採訪的時間都很有限。

    另一處靠近鳳蓮宮的肉攤更因地利之便，早上8點半就提早打烊，攤位上的豬肉幾乎售罄。

    不過豬肉攤商們說，今天的豬肉價格還沒有受到影響，畢竟非洲豬瘟首先受到衝擊的是養豬戶，未來禁屠期間他們也會配合休市，只希望這波疫情快點過去，受影響層面越小越好。

    新竹肉品市場總經理詹皓智說，他們配合農業部防疫政策，新竹肉品市場今天（23日）起到下週一（27日）為止休市停宰，下週二（28日）才會重新開市拍賣屠宰，後續如果農業部有滾動式的修正，他們也會配合滾動式調整且重新公告。至於今天停止拍賣、屠宰後，新竹肉品市場將進行全場擴大清潔消毒措施以防疫。

    新豐鄉鳳蓮宮旁市場的一名豬肉攤商，因應新竹肉品市場昨天最後一天拍賣屠宰，預先準備了比平日2倍的量供應消費者需求。（記者黃美珠攝）

    新豐鄉鳳蓮宮旁市場的一名豬肉攤商，因應新竹肉品市場昨天最後一天拍賣屠宰，預先準備了比平日2倍的量供應消費者需求。（記者黃美珠攝）

    新豐鄉鳳蓮宮旁市場的一名豬肉攤商，因應新竹肉品市場昨天最後一天拍賣屠宰，預先準備了比平日2倍的量供應消費者需求。（記者黃美珠攝）

    新豐鄉鳳蓮宮旁市場的一名豬肉攤商，因應新竹肉品市場昨天最後一天拍賣屠宰，預先準備了比平日2倍的量供應消費者需求。（記者黃美珠攝）

    熱門推播