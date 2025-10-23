為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    基隆是北台重要港口 童子瑋：嚴密防堵非洲豬瘟展現台灣頭能力

    2025/10/23 09:43 記者俞肇福／基隆報導
    台中市驚傳非洲豬瘟疫情，基隆市議長童子瑋呼籲基市府啟動高層協調會議，加強港區與傳統市場防疫管理，穩定校園與社區餐食供應。

    台中市驚傳非洲豬瘟疫情，基隆市議長童子瑋呼籲基市府啟動高層協調會議，加強港區與傳統市場防疫管理，穩定校園與社區餐食供應。（圖為基隆市政府提供）

    針對台中市昨日（22日）出現疑似非洲豬瘟案例，基隆市議長童子瑋表示，這是全國防疫的關鍵時刻，基隆雖非主要養豬縣市，卻是北台灣重要港口城市，應以最高標準警戒。童子瑋呼籲，市府應主動超前部署、嚴密防堵疫情可能入侵，展現做為台灣頭的基隆市政府的應變力與責任感。

    防範非洲豬瘟，基隆市環保局長馬仲豪表示，為有效管理廚餘去化作業，避免疫情擴散，即日起啟動應變機制。清潔車收集廚餘將送至焚化廠集中銷毀避免再利用；基隆市政府教育處副處長楊永芬指出，2024年起，以加碼20元政策，於契約中要求一律使用CAS優良衛生豬肉，學校廚房及團膳皆依契約供應CAS豬肉，均於食材溯源、來源及豬隻健康持續把關。

    童子瑋呼籲，市府首先應儘速召開高層協調會議，由副市長層級統籌跨局處合作，整合產業發展處、教育處、衛生局、環境保護及市場管理等單位，確保防疫指令一致、執行到位。

    童子瑋表示，其次應全面檢視港區與傳統市場防疫措施，落實港口、運輸車輛與市場環境清潔消毒，防止外縣市車輛或貨物流帶入病毒。

    童子瑋指出，最後要建立校園與社區餐食的緊急應變方案，持續掌握肉品供應狀況，必要時能迅速調整菜單，維持學生與長者餐食安全與營養均衡。

    童子瑋強調，非洲豬瘟不僅攸關產業，更關乎民生與信心。議會將持續監督並協助市府，以最快速度、最透明方式公布防疫部署，攜手守護基隆市民的安全與產業穩定。

    圖
    圖
