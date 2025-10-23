為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗苑裡6社區聯手出擊 「一米一豆」進軍台中購物節

    2025/10/23 09:59 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗苑裡6社區聯手出擊，「一米一豆」進軍台中購物節。（苗縣府提供）

    苗栗苑裡6社區聯手出擊，「一米一豆」進軍台中購物節。（苗縣府提供）

    苗栗縣苑裡鎮社苓、山柑、舊社、泰田、新復與苑坑6個社區經水保署、苗栗縣政府等單位輔導，推動農村再生，除投入友善耕作，更致力於米食復興還結合創意咖啡調飲。苑裡鎮6社區也將參加在勤美市民廣場舉辦的「2025 KINGSHIP城市沖煮賽 × 台中領鮮 × 豐味苗栗 × 天茶地酒」聯合市集，透過「一米一豆」進軍台中購物節。

    苗栗縣政府農業處表示，苑裡鎮推動農村再生從友善耕作、米食復興到低碳旅遊，社區串聯「產地共學」行動，讓農村從傳統稻作基地轉型成具創意與文化的新農村。6個社區更是首度聯手將於市集中端出各式米食創意料理與試吃體驗，還規畫「米食DIY與咖啡創意調飲」活動，邀民眾親手調出屬於自己的中台灣風味。

    另外，苑裡鎮知名的藺草編織也將在市集展出，呈現苑裡鎮農業的多元樣貌。

    縣府農業處指出，苗栗與台中同屬大安溪流域，尤其苑裡鎮在地理位置上生活圈與台中市常有交流，希望民眾在逛購物節時，不只是購物，更能從一碗米飯、一杯咖啡，品嚐屬於土地的故事與台灣農村的人情味。

    苗栗苑裡6社區聯手出擊，「一米一豆」進軍台中購物節。（苗縣府提供）

    苗栗苑裡6社區聯手出擊，「一米一豆」進軍台中購物節。（苗縣府提供）

    苗栗苑裡6社區聯手出擊，「一米一豆」進軍台中購物節。（苗縣府提供）

    苗栗苑裡6社區聯手出擊，「一米一豆」進軍台中購物節。（苗縣府提供）

