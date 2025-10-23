非洲豬瘟難防！專家林昭男：至少封鎖百米嚴防人犬貓隱形傳播鏈

非洲豬瘟病毒可能隨人流踩踏再度傳播，但台中案場封鎖線離案場極近，無法有效阻隔。（資料照）

台中梧棲一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，屏科大獸醫系教授林昭男指出，養豬場不僅要豬隻移動管制，更要管制人流，但有許多媒體與看熱鬧的民眾到案場，病毒恐附著在人流的鞋物傳播，成另一條隱形傳播鏈，流浪貓狗也可能會傳播病毒，都要加強圍堵，封鎖人流線則要至少100公尺。

國內首度爆發非洲豬瘟疫情，該養豬場10月10日就開始有第1隻豬隻死亡，林昭男指出，非洲豬瘟潛伏期可達4到19天，推估9月底時該豬場豬隻就染疫，他指出非洲豬瘟病毒極為頑強，耐酸鹼、耐高溫，可在室溫下存活好幾週，他指出不僅該豬場方圓3公里的養豬場都要移動管制，更要管制人流，但案場拉的封鎖線離豬場極近，病毒恐隨人流踩踏傳播。

除人流踩踏外，遊蕩犬貓、蜱蟲等恐怕又成為另一條隱形傳播鏈，林昭男指出，流浪貓狗若闖入案場，同樣也都會沾染病毒，尤其目前台中市府處置案場斃死豬打算用掩埋方式，而非火化，若該掩埋場被流浪犬貓等闖入後，恐怕病毒也會隨遊蕩犬貓的足跡四逸。

林昭男指出，阻隔人流、遊蕩犬貓的封鎖線至少要1百公尺遠，才能有效阻絕傳播鏈，也強調如何處理這類可能染疫的豬體必須有統一作法，不能讓地方政府自行決定。

農業部長陳駿季則呼籲，請人群不要再前往案例場，也請所有養豬場飼主，也在這段時間不要去其他養豬場，落實生物安全防治。

