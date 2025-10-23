為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    非洲豬瘟難防！專家林昭男：至少封鎖百米嚴防人犬貓隱形傳播鏈

    2025/10/23 09:30 記者楊媛婷／台北報導
    非洲豬瘟病毒可能隨人流踩踏再度傳播，但台中案場封鎖線離案場極近，無法有效阻隔。（資料照）

    非洲豬瘟病毒可能隨人流踩踏再度傳播，但台中案場封鎖線離案場極近，無法有效阻隔。（資料照）

    台中梧棲一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，屏科大獸醫系教授林昭男指出，養豬場不僅要豬隻移動管制，更要管制人流，但有許多媒體與看熱鬧的民眾到案場，病毒恐附著在人流的鞋物傳播，成另一條隱形傳播鏈，流浪貓狗也可能會傳播病毒，都要加強圍堵，封鎖人流線則要至少100公尺。

    國內首度爆發非洲豬瘟疫情，該養豬場10月10日就開始有第1隻豬隻死亡，林昭男指出，非洲豬瘟潛伏期可達4到19天，推估9月底時該豬場豬隻就染疫，他指出非洲豬瘟病毒極為頑強，耐酸鹼、耐高溫，可在室溫下存活好幾週，他指出不僅該豬場方圓3公里的養豬場都要移動管制，更要管制人流，但案場拉的封鎖線離豬場極近，病毒恐隨人流踩踏傳播。

    除人流踩踏外，遊蕩犬貓、蜱蟲等恐怕又成為另一條隱形傳播鏈，林昭男指出，流浪貓狗若闖入案場，同樣也都會沾染病毒，尤其目前台中市府處置案場斃死豬打算用掩埋方式，而非火化，若該掩埋場被流浪犬貓等闖入後，恐怕病毒也會隨遊蕩犬貓的足跡四逸。

    林昭男指出，阻隔人流、遊蕩犬貓的封鎖線至少要1百公尺遠，才能有效阻絕傳播鏈，也強調如何處理這類可能染疫的豬體必須有統一作法，不能讓地方政府自行決定。

    農業部長陳駿季則呼籲，請人群不要再前往案例場，也請所有養豬場飼主，也在這段時間不要去其他養豬場，落實生物安全防治。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播