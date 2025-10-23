為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    豬肉禁運禁宰5天 北苗市場豬肉清空、攤商憂重演口蹄疫恐慌

    2025/10/23 09:26 記者彭健禮／苗栗報導
    即起全國豬隻一連五天禁運禁宰，消息一出，民眾紛紛搶購，苗栗市北苗市場豬肉攤商，多數一早豬肉就賣完。（記者彭健禮攝）

    即起全國豬隻一連五天禁運禁宰，消息一出，民眾紛紛搶購，苗栗市北苗市場豬肉攤商，多數一早豬肉就賣完。（記者彭健禮攝）

    台中市梧棲區爆發非洲豬瘟，即起全國豬隻一連五天禁運禁宰，消息一出，民眾紛紛搶購，苗栗市北苗市場豬肉攤商，多數一早豬肉就賣完，剩排骨、豬腳等部位。豬肉攤商們表示，今天收市後，開始休市，待後續政策指示，也希望政府能加強宣導，讓民眾能獲悉「正確的資訊」，避免大眾憂心而不敢吃豬肉。

    對於國內爆發非洲豬瘟，北苗市場內的豬肉攤商們皆無奈表示，「影響真的很大」，雖今天一早就有許多顧客上門採購，可以早點休市，但「今天賣完，明天起也開始休息了」，後續也只能視政府調查結果及因應政策而定，充滿不確定性。

    已傳承二代、經營近百年的北苗市場豬肉舖老闆葉慶川，也表示擔心此次事件會造成民眾恐慌，使得「民眾不敢吃豬肉」，但其實非洲豬瘟病毒並不會傳染給人，希望政府能加強宣導，讓民眾能獲悉「正確的資訊」，否則恐又重演之前口蹄疫事件時，造成國內豬隻相關產業損失慘重。

    另，市場內老字號販售手工生鮮水餃的「傳統北方餃子」老闆娘戴媽媽則說，可能因禁運禁宰，加上水餃可以冷凍保存，今天一早生意比前幾天好，因她平日都會多備份肉餡料，大概還可以撐個3天，但賣完也只能暫時休息，等肉源恢復供應。

    北苗市場豬肉舖老闆葉慶川，也擔心此次事件會造成民眾恐慌，使得「民眾不敢吃豬肉」，希望政府能加強宣導，讓民眾能獲悉「正確的資訊」，否則恐又重演之前口蹄疫事件時，造成國內豬隻相關產業損失慘重。（記者彭健禮攝）

    北苗市場豬肉舖老闆葉慶川，也擔心此次事件會造成民眾恐慌，使得「民眾不敢吃豬肉」，希望政府能加強宣導，讓民眾能獲悉「正確的資訊」，否則恐又重演之前口蹄疫事件時，造成國內豬隻相關產業損失慘重。（記者彭健禮攝）

    苗栗市北苗市場豬肉攤商，多數一早豬肉就賣完，剩排骨、豬腳等部位。（記者彭健禮攝）

    苗栗市北苗市場豬肉攤商，多數一早豬肉就賣完，剩排骨、豬腳等部位。（記者彭健禮攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播