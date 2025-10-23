豬肉禁運禁宰5天 北苗市場豬肉清空、攤商憂重演口蹄疫恐慌

即起全國豬隻一連五天禁運禁宰，消息一出，民眾紛紛搶購，苗栗市北苗市場豬肉攤商，多數一早豬肉就賣完。（記者彭健禮攝）

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟，即起全國豬隻一連五天禁運禁宰，消息一出，民眾紛紛搶購，苗栗市北苗市場豬肉攤商，多數一早豬肉就賣完，剩排骨、豬腳等部位。豬肉攤商們表示，今天收市後，開始休市，待後續政策指示，也希望政府能加強宣導，讓民眾能獲悉「正確的資訊」，避免大眾憂心而不敢吃豬肉。

對於國內爆發非洲豬瘟，北苗市場內的豬肉攤商們皆無奈表示，「影響真的很大」，雖今天一早就有許多顧客上門採購，可以早點休市，但「今天賣完，明天起也開始休息了」，後續也只能視政府調查結果及因應政策而定，充滿不確定性。

已傳承二代、經營近百年的北苗市場豬肉舖老闆葉慶川，也表示擔心此次事件會造成民眾恐慌，使得「民眾不敢吃豬肉」，但其實非洲豬瘟病毒並不會傳染給人，希望政府能加強宣導，讓民眾能獲悉「正確的資訊」，否則恐又重演之前口蹄疫事件時，造成國內豬隻相關產業損失慘重。

另，市場內老字號販售手工生鮮水餃的「傳統北方餃子」老闆娘戴媽媽則說，可能因禁運禁宰，加上水餃可以冷凍保存，今天一早生意比前幾天好，因她平日都會多備份肉餡料，大概還可以撐個3天，但賣完也只能暫時休息，等肉源恢復供應。

