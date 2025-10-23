東北季風把它推去巴士海峽！ 擾動「97W」最新動態曝

低氣壓「97W」被東北季風往南推，今進入巴士海峽。（圖擷自中央氣象署）

低氣壓「97W」被東北季風往南推，今（23日）進入巴士海峽，預估發展機會不高，再進入南海後將逐漸消失，不過北、東地區週末前仍有持續降雨。

據中央氣象署觀測顯示，低氣壓「97W」今晨2時的位置，在北緯22度，東經123度，即在台灣東南方海面，向南南西移動，時速24公里。

請繼續往下閱讀...

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，「97W」逐漸被東北季風往南推，受強垂直風切的影響，結構沒有太明顯的好轉，進入巴士海峽後，可能再往南海移動，目前預報資料仍然不看好它的發展性，預期進入南海後將逐漸消失，併入南邊的低壓區內。

隨著共伴效應結束，後續北部、東北部、東部的降雨將會逐漸轉為強勢東北季風的地形降雨類型，預估大台北地區、宜蘭山區仍會是雨量累積比較大的區域，可能一直到週五（24日）甚至週六（25日）都會持續有降雨。北部、東北部、東部溫度較偏涼的情況也會繼續下去，各地沿海也請注意強陣風的情況。

