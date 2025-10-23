因應非洲豬瘟禁止廚餘養豬 新北全面備戰熟廚餘採焚化處理

新北市環保局配合防制非洲豬瘟疫情擴大，採取多項管制措施。（新北市環保局提供）

台灣22日發現非洲豬瘟陽性病例，經檢驗確認為非洲豬瘟越南病毒株，因非洲豬瘟傳播途徑之一是被病毒污染的廚餘，為避免感染風險，農業部宣布自當日起即禁止廚餘養豬，新北市環境保護局因應禁止廚餘養豬，22日會同相關單位全面清查轄內廚餘養豬場，除不得以廚餘養豬外，已協助部份團膳及養豬業者收運熟廚餘進焚化廠處理，杜絕廚餘成為非洲豬瘟染病途徑。

環保局表示，因應國人飲食習慣，廚餘養豬向來受到青睞，此次禁止廚餘養豬事發突然，為減低對市民生活衝擊，擬訂3大因應策略，首先立即展開跨局處輔導並稽核養豬場，避免廚餘養豬；其次，開放清除業者協助清運熟廚餘並以專案申請免費進焚化廠處理；最後鼓勵民眾將熟廚餘瀝乾水分後，裝袋交付循線垃圾車收運，送至焚化廠以高溫焚燒，澈底殺滅非洲豬瘟病毒，防止疫情擴散。

環保局補充，若原為委託合格清除機構清運者，仍應負清除處理責任，若合格清除業者後端去化有問題，可申請專案進廠；事業單位仍應依規定委託合法清除業者，清除機構查詢（https://wcds.moenv.gov.tw/WCDS/），學校營養午餐團饍業者、清除業者則可向環保局申請自行載運或委託專車免費交付新北市產生的廚餘至焚化廠處理。

若原養豬戶無法協助收運須協助清運者，可於上班時間（週一至週五8點至17點撥打0800-010-857專線向各區清潔隊洽詢，或可至新北市政府環保局官網（https://www.epd.ntpc.gov.tw）/非洲豬瘟專區查詢。

