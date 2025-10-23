為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中爆發非洲豬瘟 高雄老字號魯肉飯店公休6天

    2025/10/23 08:55 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄市南豐魯肉飯公告公休6天。（圖擷自南豐魯肉飯建功店臉書）

    高雄市南豐魯肉飯公告公休6天。（圖擷自南豐魯肉飯建功店臉書）

    台中爆發非洲豬瘟病例，溫體豬供應喊停，高雄老字號的「南豐魯肉飯」受波及，也緊急公告即日起公休6天。

    農業部宣布全台即日起實施為期5天的「禁宰、禁運」措施，坊間小吃業者因庫存量不多、有的又得使用溫體豬，若暫停供應天數拉長，恐怕只能暫時停業因應，目前一些彰化肉圓、或爌肉飯業者已經宣布暫時停業。

    高雄知名老店「南豐魯肉飯」，也苦於溫體豬供應喊停，位於苓雅區自強夜市的本店，已在google地圖上標示「配合政府防疫措施，10/24~10/29店休」；建功店也在社群公告「即日起店休到10/27」。因店家尚未營業，尚無法取得其說法，但其他業者表示，應該跟「禁宰、禁運」有關，導致溫體豬取得困難。

    「南豐魯肉飯」在高雄飄香60年，北部人稱作「控肉飯」，南部人叫做「魯肉飯」，一大塊三層肉擺在飯上，每塊都是手工切帶點厚度，加上秘方滷汁滷到入味，生意一直不錯。

    高雄市長陳其邁則強調，高雄有391處養豬場，飼養豬隻約26萬頭，目前使用廚餘的養豬場只有4場，檢驗結果全數正常，顯示高雄市豬隻健康狀況穩定。

