非洲豬瘟「誤判」胸膜型肺炎？ 中市府未採檢 錯失防疫黃金期

台中梧棲區一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，動保處昨天緊急撲殺。（市府提供）

台中梧棲區一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，讓台灣苦守7年防線破功，台中市農業局14日接到警示到場訪視卻未採檢，認為未出現典型症狀，與豬場特約獸醫診斷是「胸膜型肺炎」，錯過第一時間防疫，恐讓疫情擴大，原因包括非洲豬瘟與胸膜型肺炎，兩種疾病症狀有點類似，包括流鼻血、呼吸喘。

該豬場養300頭豬，本月10日到14日已死亡50多頭豬，台中市農業局14日接到警示到場訪視卻未採檢，直至10至20日累計死亡117隻，動保處再前往看到豬隻已出現非洲豬瘟症狀，對2隻病死豬採檢最後檢出非洲豬瘟病毒，緊急撲殺195頭。

農業局張敬昌指出，動保處的獸醫師14日看到現場豬隻皆未出現流鼻血、缺氧（耳朵瘀血）及血痢等非洲豬瘟的典型症狀，與豬場特約獸醫診斷是胸膜型肺炎，已經餵豬吃藥、打針，豬隻情況也有改善，因「胸膜型肺炎」非法定傳染病，才未強制採樣。

非洲豬瘟臨床症狀包括，發燒、厭食、精神不濟、呼吸短而急促、血痢、皮膚出血、發紺，肉眼病變則有全身內臟出血、尤以淋巴結、腎臟和腸黏膜最明顯；胸膜型肺炎的臨床症狀為喘息、鼻腔流血、高燒、呼吸困難、抑鬱及咳嗽，肉眼病變有廣泛性纖維素沈積於胸膜表面、血色胸、肺葉斑狀或廣乏性出血，受影響的肺葉常為深紅巴、質硬。

動保處也回溯調查，當時獸醫判斷台灣沒有非洲豬瘟，豬隻出現呼吸喘、嘴巴泡沫、鼻子有點出血等症狀，雖不是非洲豬瘟典型症狀，但有點類似，加上畜主認為是胸膜型肺炎經治療有好轉，因此未強制採檢。

動保處也強調，當時獸醫對現場豬隻症狀及情形做綜合判斷，未採樣檢驗，但沒有違返農業部公告的豬瘟防疫SOP標準作業程序。

農業部公告的《豬瘟防疫標準作業程序》，明確規定：「獸醫師於執行業務發現動物罹患、疑患或可能感染豬瘟時，應於24小時內通報當地動物防疫機關」；並要求「出現疑似或異常狀況，即應採血送檢」

「非洲豬瘟」與「胸膜型肺炎」症狀，（市府提供）

