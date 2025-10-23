為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    三重銀新未來城最快明年初招商 議員彭佳芸籲盡早規劃公開

    2025/10/23 08:36 記者黃子暘／新北報導
    陳潤秋說，銀新未來城公展至11月，如無意見修改，盼明年初啟動招商。圖為基地現況。（新北市城鄉局提供）

    陳潤秋說，銀新未來城公展至11月，如無意見修改，盼明年初啟動招商。圖為基地現況。（新北市城鄉局提供）

    新北市約有79萬名老年人口，長者居住為重要議題。市議員彭佳芸指出，台北市有4處共400戶長者公宅，比對新北僅有五股老人公寓80戶；她也關心三重區預計明年招商的銀新未來城，500戶只租不售的全齡友善宅入住資格、租金標準、65%長者入住比例計算方式仍未公開，盼儘速規劃說明。城鄉發展局長黃國峰表示，現在社宅趨勢是混居，老人公寓為較早的規劃；衛生局長陳潤秋說，全齡友善宅也採用共融概念，包括65歲以上長者與其他族群。

    彭佳芸說，新北在規劃銀新未來城期間，是否有委託其他合適業者來辦理老人公寓？

    黃國峰指出，老人公寓是較早期的規劃，社宅現在趨勢是混居，希望有青壯年與老人；針對65歲以上入住者，市府也會提供長輩終老承租，不因屆期需要搬遷導致生活困擾。

    彭佳芸進一步詢問銀新未來城何時招商？全齡友善宅如何定義？雙北部分老人公寓是要求入住者健康、亞健康，銀新未來城如何申請？租金標準為何？台灣65歲以上長輩有許多屬於中低收入者，籲市府做好租金控制。

    陳潤秋說，此案公展至11月，如無意見修改，盼明年初啟動招商，也詢問金管會是否有資金充足的國內壽險業者有意願；全齡友善宅採青銀共融概念，65％為長者，租金不循社宅需滿足弱勢條件或老人公寓健康限制，另5％採回饋弱勢，30％則開放長者家庭或親友入住，使支援系統更健全；租金部分預計按照地區平均租金，後續會做好監控。

    彭佳芸建議，周邊有老公寓、重劃區新宅，租金落差大，不做好控管恐淪高級老人住宅，盼市府多留意，35％或可優先採納三代同堂的家庭。陳潤秋表示願予研議。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播