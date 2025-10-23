三重銀新未來城最快明年初招商 議員彭佳芸籲盡早規劃公開

陳潤秋說，銀新未來城公展至11月，如無意見修改，盼明年初啟動招商。圖為基地現況。（新北市城鄉局提供）

新北市約有79萬名老年人口，長者居住為重要議題。市議員彭佳芸指出，台北市有4處共400戶長者公宅，比對新北僅有五股老人公寓80戶；她也關心三重區預計明年招商的銀新未來城，500戶只租不售的全齡友善宅入住資格、租金標準、65%長者入住比例計算方式仍未公開，盼儘速規劃說明。城鄉發展局長黃國峰表示，現在社宅趨勢是混居，老人公寓為較早的規劃；衛生局長陳潤秋說，全齡友善宅也採用共融概念，包括65歲以上長者與其他族群。

彭佳芸說，新北在規劃銀新未來城期間，是否有委託其他合適業者來辦理老人公寓？

黃國峰指出，老人公寓是較早期的規劃，社宅現在趨勢是混居，希望有青壯年與老人；針對65歲以上入住者，市府也會提供長輩終老承租，不因屆期需要搬遷導致生活困擾。

彭佳芸進一步詢問銀新未來城何時招商？全齡友善宅如何定義？雙北部分老人公寓是要求入住者健康、亞健康，銀新未來城如何申請？租金標準為何？台灣65歲以上長輩有許多屬於中低收入者，籲市府做好租金控制。

陳潤秋說，此案公展至11月，如無意見修改，盼明年初啟動招商，也詢問金管會是否有資金充足的國內壽險業者有意願；全齡友善宅採青銀共融概念，65％為長者，租金不循社宅需滿足弱勢條件或老人公寓健康限制，另5％採回饋弱勢，30％則開放長者家庭或親友入住，使支援系統更健全；租金部分預計按照地區平均租金，後續會做好監控。

彭佳芸建議，周邊有老公寓、重劃區新宅，租金落差大，不做好控管恐淪高級老人住宅，盼市府多留意，35％或可優先採納三代同堂的家庭。陳潤秋表示願予研議。

