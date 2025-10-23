猛禽翱翔打臉風電業者！居民將北上抗議楓港溪風機案

鳥友在楓港溪記錄到許多候鳥遷徙。（楓林村長宋銘德提供）

屏東枋山鄉楓港溪下游風電開發爭議未解，屏盛公司看上恆春半島北端強勁的落山風，規劃在楓港溪兩岸設置10座風力發電機組，每座基座最大使用面積達660平方公尺，單機容量4至5兆瓦，總裝置容量高達40至50兆瓦。然而，今年秋季猛禽過境季節，鳥友與居民卻在當地多次記錄到赤腹鷹、灰面鵟鷹及鷺鷥等候鳥活動影像，「打臉」廠商曾聲稱的「沒有任何遷徙性猛禽紀錄」。

地方居民指出，業者召開生態說明會時，曾強調監測期間未觀察到任何猛禽遷徙紀錄，引發現場質疑。今年在9月起的候鳥季，鳥友用鏡頭拍下多次猛禽翱翔溪谷、停棲林間的畫面，甚至有灰面鵟鷹低空掠過溪畔樹梢的影像，讓居民直呼「打臉廠商」。

請繼續往下閱讀...

獅子鄉楓林村長宋銘德表示，多數地方居民與環團皆強烈反對開發案，但業者仍持續以「關懷名義」向村民發放物資、邀請參訪，形同「軟性攏絡」。他強調，居民已決定於10月30日北上經濟部陳情抗議，要求中央正視地方聲音。

鳥類生態專家指出，開發單位聲稱風機總高度介於119至180公尺，認為候鳥可「輕鬆飛過」，但實際上赤腹鷹最高可飛至1800公尺，灰面鵟鷹平均飛行高度約300至500公尺，兩者在起飛、滑降或夜息後再度起飛的階段，飛行高度極可能與風機葉片掃掠範圍重疊，產生撞擊風險。今年的觀測紀錄清楚顯示，候鳥確實在規劃區上空及溪谷間活動，開發風機恐嚴重干擾遷徙生態。

屏東縣政府昨重申立場，強調業者若未經許可即在農地動工，將依區域計畫法「嚴查嚴罰」。縣府強調「地方不同意、影響珍貴候鳥生態，縣府當然不會支持，會與鄉親站在一起！」地方環團則呼籲中央能源政策應兼顧生態永續，莫讓「綠電」成為破壞綠色生命的藉口。

鳥友在楓港溪記錄到候鳥夜間棲息。（楓林村長宋銘德提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法