稻浪飄香 東山國小學童割稻趣

二期稻作開始收割，東山國小邀集鄰近吉貝耍、聖賢國小，帶著學生走進校友王和的稻田，體驗割稻的樂趣與辛勞，透過珍惜每一粒米，學習對土地的感恩。

在農事達人林俊儀的示範與協助下，學童戴著斗笠、手持鐮刀割下成熟的稻子。校友王和說，現在大多用機械收割，人工割稻真的很辛苦，為了讓孩子可以體驗與學習，特別提供農地，支持讓東山在地的食米學園計畫。

東山國小六年級的蘇亭尹、鄒牧希發現割稻一點也不輕鬆，真的「粒粒皆辛苦」。如果途中遇到颱風，收成就會受到影響，每一粒米都得來不易。吉貝耍國小二年級的蘇宏睿說，以後會提醒自己要把飯吃光。

負責計畫執行的主任歐奕淳主任表示，割稻體驗是校訂課程結合「食米學園計畫」的重要實踐，讓學生親身感受收割的辛勞，體會食物得來不易，畢業班孩子手中一把把的稻穗，不僅是農作的成果，也象徵著小學六年間所累積的學習與成長。

