為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    稻浪飄香 東山國小學童割稻趣

    2025/10/23 08:27 記者王涵平／台南報導
    二期稻作開始收割，東山國小邀集鄰近吉貝耍、聖賢國小，帶著學生走進校友王和的稻田，體驗割稻的樂趣與辛勞，透過珍惜每一粒米，學習對土地的感恩。（東山國小提供）

    二期稻作開始收割，東山國小邀集鄰近吉貝耍、聖賢國小，帶著學生走進校友王和的稻田，體驗割稻的樂趣與辛勞，透過珍惜每一粒米，學習對土地的感恩。（東山國小提供）

    二期稻作開始收割，東山國小邀集鄰近吉貝耍、聖賢國小，帶著學生走進校友王和的稻田，體驗割稻的樂趣與辛勞，透過珍惜每一粒米，學習對土地的感恩。

    在農事達人林俊儀的示範與協助下，學童戴著斗笠、手持鐮刀割下成熟的稻子。校友王和說，現在大多用機械收割，人工割稻真的很辛苦，為了讓孩子可以體驗與學習，特別提供農地，支持讓東山在地的食米學園計畫。

    東山國小六年級的蘇亭尹、鄒牧希發現割稻一點也不輕鬆，真的「粒粒皆辛苦」。如果途中遇到颱風，收成就會受到影響，每一粒米都得來不易。吉貝耍國小二年級的蘇宏睿說，以後會提醒自己要把飯吃光。

    負責計畫執行的主任歐奕淳主任表示，割稻體驗是校訂課程結合「食米學園計畫」的重要實踐，讓學生親身感受收割的辛勞，體會食物得來不易，畢業班孩子手中一把把的稻穗，不僅是農作的成果，也象徵著小學六年間所累積的學習與成長。

    二期稻作開始收割，東山國小邀集鄰近吉貝耍、聖賢國小，帶著學生走進校友王和的稻田，體驗割稻的樂趣與辛勞。（東山國小提供）

    二期稻作開始收割，東山國小邀集鄰近吉貝耍、聖賢國小，帶著學生走進校友王和的稻田，體驗割稻的樂趣與辛勞。（東山國小提供）

    二期稻作開始收割，東山國小邀集鄰近吉貝耍、聖賢國小，帶著學生走進校友王和的稻田，透過珍惜每一粒米，學習對土地的感恩。（東山國小提供）

    二期稻作開始收割，東山國小邀集鄰近吉貝耍、聖賢國小，帶著學生走進校友王和的稻田，透過珍惜每一粒米，學習對土地的感恩。（東山國小提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播