光復節連假濕答答 下週又有另一波東北季風

賈新興今上午指出，東北季風持續影響至27日（下週一），包含宜蘭及桃園以北山區，仍可能發生局部較大雨勢，新竹以北及宜蘭等地區天氣涼。預估下週五六會再有另一波東北季風影響天氣。（圖擷自臉書）

明天起將展開光復節連續假期，氣象專家指出，受東北季風持續影響，預估今明環境水氣仍多新竹以北及宜蘭仍易有明顯陣雨甚至局部豪雨，預估週六水氣才會開始減少，但迎風面仍會有大雨發生。週日迎風面才會減少到剩下零星短暫雨，但中南部午後仍有局部陣雨，且東北季風再度增強、氣溫再次轉涼

針對連假天氣，台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，週四至週五受東北季風影響，環境水氣仍多，不穩定度仍大，基隆北海岸、宜蘭地區及新竹以北山區續有明顯陣雨，並有局部豪雨發生的機會；而桃園以北及花蓮地區也有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機會。

請繼續往下閱讀...

週六東北季風稍稍減弱，中部地區稍略回溫，環境水氣也開始減少，不過迎風面的基隆北海岸、宜蘭及北部、花蓮山區仍有大雨等級的降雨，但整體降雨強度明顯下降，降雨趨勢也漸趨緩和。至於週日受東北季風再度增強影響，環境水氣更為減少；氣溫再次轉涼，尤其是北部及宜蘭地區最為顯著。基隆北海岸、宜蘭及北部、花蓮山區仍有零星短暫雨機會，中南部午後則有局部陣雨發生。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今上午指出，東北季風持續影響至27日（下週一），包含宜蘭及桃園以北山區，仍可能發生局部較大雨勢，新竹以北及宜蘭等地區天氣涼。預估下週五六會再有另一波東北季風影響天氣。

賈新興說明，明天至週六北北基宜有陣雨，桃竹苗山區及花東至鵝鑾鼻一帶亦有局部短暫陣雨，午後台中以南山區及高屏有局部短暫雨。週日北北基宜有陣雨，午後各地山區、嘉義以南及花東有局部短暫雨。下週一北北基宜花東有陣雨，午後各地山區及高屏亦有局部短暫雨。

賈新興提到，下週二包含宜花東及高屏有局部短暫雨，午後各地山區亦有局部短暫雨。下週三北北基宜有局部短暫雨，北花蓮亦有零星短暫雨，午後各地山區及高屏有零星短暫雨。下週四東北角有零星短暫雨，午後各地山區、宜花東及高屏有零星短暫雨。下週五至下週六受東北季風影響，北海岸至基隆有零星短暫雨，午後北北基宜花東及中南部山區有零星短暫雨。

「林老師氣象站」指出，週四至週五受東北季風影響，環境水氣仍多，基隆北海岸、宜蘭地區及新竹以北山區續有明顯陣雨，並有局部豪雨發生的機會；而桃園以北及花蓮地區也有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機會。（圖擷自臉書）

賈新興今上午指出，東北季風持續影響至27日（下週一），包含宜蘭及桃園以北山區，仍可能發生局部較大雨勢，新竹以北及宜蘭等地區天氣涼。預估下週五六會再有另一波東北季風影響天氣。（圖擷自YouTube）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法