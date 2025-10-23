為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中爆發非洲豬瘟！ 高雄香腸店暫停5天收單與出貨

    2025/10/23 08:22 記者葛祐豪／高雄報導
    「美寶家香腸」將暫停5天的收單與出貨。（圖取自臉書美寶家 - 用愛傳承家的味道）

    「美寶家香腸」將暫停5天的收單與出貨。（圖取自臉書美寶家 - 用愛傳承家的味道）

    台中市爆發非洲豬瘟疫情，高雄一家香腸店也受波及，暫停5天的收單與出貨，但店家強調香腸原料都採用高雄的本地溫體豬肉，高雄的豬隻暫時沒有疫情。

    因應非洲豬瘟疫情，「美寶家香腸」昨（22日）晚間於臉書粉專發文，表示因應政府公告，將暫停5天的收單與出貨，並強調該店的香腸原料，都是採用高雄的本地溫體豬肉，對於近期的非洲豬瘟疫情，目前只有台中地區確定有案例，而高雄的豬隻暫時沒有疫情，請大家暫勿過度驚慌。

    「美寶家香腸」表示，希望這次只是單一的案例，沒有擴散，並再次祈願台灣安好！也想跟所有豬肉相關產業的朋友說聲加油，這段時間可能會有些辛苦，大家要互相珍重，一起度過艱難的時刻。

    「美寶家香腸」也呼籲消費者，希望大家能協助珍惜台灣豬，遵循相關的防堵措施：包括不使用廚餘養豬、不從國外（疫區）攜帶、進口豬肉製品。「讓我們共同守護台灣的豬隻，為未來的餐桌提供安全的美味！」

    高雄市是全台第六大養豬縣市，市府昨天第一時間已開設非洲豬瘟疫情應變中心，市長陳其邁昨傍晚召開記者會表示，高雄有391處養豬場，飼養豬隻約26萬頭，目前使用廚餘的養豬場只有4場，檢驗結果全數正常，顯示高雄市豬隻健康狀況穩定。

