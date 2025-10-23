「最強百歲公」寶山余煥北 騎電動車走街串巷還跨鄉找人瑞打嘴鼓

新竹縣副縣長陳見賢（左）來賀，寶山百歲公范仁鑫（右）端出象棋伺候。（取自竹縣府官網）

新竹縣「最強百歲公」余煥北，從寶山鄉公所退休後每天運動、種菜，吃飯定時定量，常常仍西裝革履，騎上電動車就去走街串巷去找「同年」百歲公范仁鑫打嘴鼓，最遠甚至還會跨鄉，騎到隔鄰的峨眉跟101歲人瑞楊雲貴暢聊一甲子以前的趣事。

新竹縣百瑞人瑞越來越多，光寶山鄉今年就有6名，他們分別是104歲的百歲婆張徐賢妹、102歲百歲婆堂邱月英、以及今年同登百歲公之列的吳水生、余煥北、范仁鑫、以及百歲婆徐吳淺妹。

他們除了余煥北仍能騎電動車到處找親友話家常，其他5人也幾乎都還能自己出門串門子。范仁鑫則鍾情下象棋，個個都過得自在又快樂。

九九重陽節前，副縣長陳見賢帶著1萬元禮金、敬老狀、總統府長者敬老金箔狀、衛福部金鎖片等，先後走訪這6名人瑞。

最年長的張徐賢妹每天就從享用媳婦為她做的專屬綠拿鐵開啟活力的一天，點心時間不是蒸地瓜、就是其他客家米食，這使她迄今仍可見黑髮，讓人嘖嘖稱奇。百歲公吳水生則習慣用麥片、生雞蛋沖牛奶當早餐，每晚睡前還要喝1小杯藥酒，現在仍打四色牌當消遣。

范仁鑫不僅喜歡日本料理，也愛下象棋，見陳見賢到訪，立刻端上棋子相迎跟陳見賢對戰，引來現場笑聲不斷。

至於102歲的唐邱月英還能自己煮三餐，平時也常用助行器到戶外散步，或打電話跟親友說說家長裡短，而另名每天還能自己洗澡的百歲婆徐吳淺妹，也常出門到附近的福龍宮跟鄰舍們聚會閒談，生活也一樣過得熱熱鬧鬧。

