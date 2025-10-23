非洲豬瘟》台中染疫豬屍掩埋 遭質疑無法立刻消滅病毒

台中梧棲養豬場爆發疑似非洲豬瘟疫情，染疫豬隻屍體吊掛上車，運至掩埋場。（資料照，記者廖耀東攝）

台中市梧棲區一處畜牧場傳出感染非洲豬瘟，豬隻從10月10日發病，場內共有117頭豬隻死亡，前天檢疫發現為非洲豬瘟陽性，剩餘的195頭豬隻全部遭撲殺，昨日搬運剩餘豬隻屍體吊掛上車，運至山線地區一處應急掩埋場，但外界質疑，中央要求焚燒豬屍，台中市政府卻用掩埋處理，恐難以立刻消滅病毒。

市府人員昨日下午全副裝備，將195頭豬隻屍體搬運或吊掛上車，仔豬以徒手搬運，大型豬隻屍體吊掛上車，載運銷毀屍體。

台中市農業局長張敬昌表示，案發後市府已針對該牧場預防性撲殺，該牧場總共有300多頭豬隻，除了117頭已經死亡，市府撲殺195頭。豬隻撲殺後有幾種處理方式，就地掩埋、焚化或疫地掩埋，台中市本來就有一處合格的疫病防治掩埋場，因此以化製車運到該掩埋場掩埋。

據了解，死豬掩埋地點是一處應急掩埋場，已設置10多年，平日是放置焚化爐爐渣，由於中央要求台中市府焚化死豬，但台中市府評估後，採掩埋處理，引起許多網友質疑，恐無法立刻消滅病毒。

台中市府農業局今日指出，中央有建議優先採用焚化方式處理豬隻，但因為數量過於龐大，難以焚化處理，改採掩埋方式，會噴灑化學消毒藥劑，三年內不得開挖，皆依相關掩埋程序處置。

