為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投縣抽驗醃漬蔬菜3件不合格 產品下架

    2025/10/23 07:59 記者張協昇／南投報導
    南投縣衛生局人員稽查市售醃漬蔬菜，共抽驗53件產品。（南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局人員稽查市售醃漬蔬菜，共抽驗53件產品。（南投縣衛生局提供）

    喜歡吃醃漬物民眾注意了！南投縣衛生局近期針對醃漬蔬菜製造及販賣業者進行稽查與抽驗，共抽驗53件產品，抽驗結果南投市1件酸菜和埔里鎮1件醃薑的防腐劑及二氧化硫均與規定不符，另外國姓鄉1件酸菜的二氧化硫與規定不符，3件不符規定產品，皆已請業者下架，來源為外縣市業者，已移請所轄縣市衛生局進行後續裁處。

    南投縣衛生局指出，醃漬蔬菜是傳統飲食文化中不可或缺的美味，從早期以糖、鹽、醋延長保存的古法，發展至今成為許多家庭與餐飲業常見的配菜。惟現今業者為提升產品外觀、風味與口感，常會依法添加防腐劑、甜味劑、漂白劑及著色劑等食品添加物，以維持品質與延長保存期限，歷年檢驗中最常見的違規情形，仍以漂白劑超標為主，顯示食品添加物的正確使用相當重要。

    衛生局指出，為加強在地醃漬蔬菜及農特產加工製造業者落實食品衛生安全的認知及製程衛生，並依規定使用食品添加物及進行食品標示與廣告，該局今年執行輔導計畫，以「在地生產」及「衛生、安全」為準則，輔導相關業者符合食品良好衛生規範，並落實業者衛生自主管理機制，確保消費者健康安全。

    衛生局除將持續進行稽查和抽驗，以確保市場上流通的產品安全無虞，也呼籲民眾在選購醃漬蔬菜時，應挑選信譽良好、包裝完整且標示清楚的產品，避免購買顏色過於鮮豔或有異味的食品，並適量食用以維持健康。

    南投縣衛生局提醒民眾選購醃漬蔬菜應注意事項。（南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局提醒民眾選購醃漬蔬菜應注意事項。（南投縣衛生局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播