台南首條捷運藍線總經費327億 納入廉政平台監督

台南捷運第一期藍線路線示意圖。（南市交通局提供）

台南捷運第一期藍線綜合規劃報告已獲行政院正式核定，台南首條捷運拍板定案，總建設經費高達327.31億元，後續將採國際招標統包方式辦理工程，並納入廉政平台，確保工程公正、透明「零黑箱」，是目前台南廉政平台案件繼「南科特區A-O區塊」開發工程（經費378億元）後，第二大公共建設案。

大型統包是指將整個工程或計畫由同一個承包商「統一包辦」，包含設計、施工、設備採購、監造等全部工作內容。交通局指出，本案將依採購法辦理統包工程，由同一廠商（或聯合體）負責從設計、採購、施工到完工，市府另設專案管理團隊監督品質與進度，以利如期如質完成。統包模式有助縮短工期、減少溝通成本，讓工程責任更集中明確，由統包廠商負全責。

請繼續往下閱讀...

第一期藍線全長約8.39公里，北起大橋站、南至文化中心，並設有通往仁德機廠的支線，路線經永康、東區與仁德等精華區段。全線共設10座車站與1座機廠，採用國內首見的「高架跨座式單軌系統」，具工期短、造價低、景觀衝擊小等優勢，並能與台南獨特城市紋理共融。

整體建設經費中，中央補助193.59億元、市府自籌133.72億元。交通局強調，已超前部署後續統包及專案管理標案，將陸續辦理發包作業，力拚在明（2026）年底前實質動工，工期約6年。

藍線是未來台南捷運路網的核心幹線，將串接藍線延伸線、綠線與紅線，完善城市交通骨架。重大工程上廉政平台監督，展現市府落實跨域合作、公私協力與行政透明的決心，也讓市民共同見證台南邁入捷運時代的重要一步。

台南捷運第一期藍線模擬圖。（南市交通局提供）

台南捷運第一期藍線規劃行經路線，圖為東中華東路一段。（記者洪瑞琴攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法