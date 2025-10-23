為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    亡羊補牢！非洲豬瘟恐隨人傳播 屏科大專家林昭男籲勿接近養豬場

    2025/10/23 07:26 記者張軒哲／台中報導
    梧棲養豬場門前道路兩側拉起黃色封鎖線，遭到質疑管制鬆散。（記者張軒哲攝）

    台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，引起各界譁然，昨日消息傳出，媒體到場拍攝畫面，甚至有附近民眾專程看熱鬧，台中市府遭質疑封鎖線管制不佳。屏東科技大學獸醫學系教授林昭男表示，主管機關應管制現場人流，病毒雖不會感染人，但可能隨人進出傳播。

    梧棲這處養豬場是梧棲僅存養豬場，因緊鄰梧棲大排，前方是農田，但附近仍有許多住戶，存活的195豬隻已全數預防性撲殺，周邊3公里內養豬場實施移動管制，昨天許多媒體為搶畫面前往養豬場，從梧棲大排旁的巷弄可進入養豬場東側，豬圈則是位於西側，台中市府僅拉起2條黃色封鎖線，隨後進行消毒與搬運死豬。

    多數媒體記者從西側抵達養豬場，將車輛停放路邊，走下田埂繞過封鎖線範圍，聚集在東側拍攝畫面跟採訪鄰居，也有零星民眾前往，恐成隱形傳播鏈。

    林昭男指出，非洲豬瘟病毒極為頑強，除豬隻移動外，人員進出污染區也可能造成傳播，前往案場民眾鞋底可能沾染病毒，進而擴散至其他豬場，呼籲民眾勿前往。

    媒體記者於封鎖線旁拍攝梧棲養豬場。（記者張軒哲攝）

