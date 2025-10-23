為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雙月食品社公告停賣豬肉品項 網友整排留言大酸「謝謝盧媽媽」

    2025/10/23 08:22 即時新聞／綜合報導
    雙月食品社公告，23日起將停售滷肉飯、月亮骨肉、豬耳朵、元氣瘦肉湯系列。（圖擷取自雙月食品社臉書粉絲專頁）

    雙月食品社公告，23日起將停售滷肉飯、月亮骨肉、豬耳朵、元氣瘦肉湯系列。（圖擷取自雙月食品社臉書粉絲專頁）

    台中梧棲區一處養豬場檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，農業部昨（22）日宣布啟動七大應變措施，包括全國豬隻一連5天禁運禁宰，也使得市場豬肉短缺，知名食補品牌「雙月食品社」當晚公告，自23日起停售豬肉品項，許多網友也因此在貼文底下刷一排留言「謝謝盧媽媽」。

    雙月食品社22日晚間公告指出，23日起將停售滷肉飯、月亮骨肉、豬耳朵、元氣瘦肉湯系列，希望各位消費者見諒，歡迎消費者改點富士吻仔山拌飯、經典蛤蜊燉雞腿湯、愛恨椒芝麵，等餐點，雙月會持續用心提供最新鮮、最安心的料理。

    許多網友也在雙月食品社的貼文底下留言「還不趕快感謝盧媽媽～」、「感謝盧媽媽」、「盧秀燕害全台豬肉產業坐牢」、「台中市長不回答豬瘟問題，說要購物節拼經濟。殊不知他們的延後化驗搞壞了全台經濟」、「猜猜看檢疫的資金發生什麼事了呢？」、「謝謝盧媽媽的不作為，雙月加油」、「謝謝盧媽媽德政～」、「謝謝盧媽媽讓全台豬農陷入深淵」。

    雙月公告停售豬肉品項後，許多網友留言「謝謝盧媽媽」。（圖擷取自雙月食品社臉書粉絲專頁）

    雙月公告停售豬肉品項後，許多網友留言「謝謝盧媽媽」。（圖擷取自雙月食品社臉書粉絲專頁）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播