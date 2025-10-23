雙月食品社公告停賣豬肉品項 網友整排留言大酸「謝謝盧媽媽」

雙月食品社公告，23日起將停售滷肉飯、月亮骨肉、豬耳朵、元氣瘦肉湯系列。（圖擷取自雙月食品社臉書粉絲專頁）

台中梧棲區一處養豬場檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，農業部昨（22）日宣布啟動七大應變措施，包括全國豬隻一連5天禁運禁宰，也使得市場豬肉短缺，知名食補品牌「雙月食品社」當晚公告，自23日起停售豬肉品項，許多網友也因此在貼文底下刷一排留言「謝謝盧媽媽」。

雙月食品社22日晚間公告指出，23日起將停售滷肉飯、月亮骨肉、豬耳朵、元氣瘦肉湯系列，希望各位消費者見諒，歡迎消費者改點富士吻仔山拌飯、經典蛤蜊燉雞腿湯、愛恨椒芝麵，等餐點，雙月會持續用心提供最新鮮、最安心的料理。

許多網友也在雙月食品社的貼文底下留言「還不趕快感謝盧媽媽～」、「感謝盧媽媽」、「盧秀燕害全台豬肉產業坐牢」、「台中市長不回答豬瘟問題，說要購物節拼經濟。殊不知他們的延後化驗搞壞了全台經濟」、「猜猜看檢疫的資金發生什麼事了呢？」、「謝謝盧媽媽的不作為，雙月加油」、「謝謝盧媽媽德政～」、「謝謝盧媽媽讓全台豬農陷入深淵」。

雙月公告停售豬肉品項後，許多網友留言「謝謝盧媽媽」。（圖擷取自雙月食品社臉書粉絲專頁）

