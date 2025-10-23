為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非洲豬瘟「可怕不在生病」 蘇怡寧：會毀掉整個產業及我們的生活

    2025/10/23 08:06 即時新聞／綜合報導
    台中梧棲區一處養豬場，爆發非洲豬瘟疫情。（資料照）

    台中梧棲區一處養豬場，爆發非洲豬瘟疫情。（資料照）

    台中梧棲區一處養豬場，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，台灣苦守7年防線破功，引發各界關注。婦產科醫師蘇怡寧發文指出，非洲豬瘟病毒雖然只會感染豬不會感染人，但它的可怕不在於生病，而在於毀掉整個養豬產業，不僅豬要被撲殺，肉價上漲、農民心碎、民眾恐慌，他強調目前與時間賽跑的防疫戰已經展開，呼籲民眾不要攜帶肉品入境，不要買來路不明的肉製品，不要把廚餘拿去餵豬等，別讓它傷害我們的生活方式。

    蘇怡寧在臉書發文指出，非洲豬瘟是由非洲豬瘟病毒ASFV引起的，屬於Asfarviridae科的DNA病毒，這種病毒只感染家豬與野豬，目前沒有證據顯示它能感染人類或其他動物。

    蘇怡寧呼籲民眾不必太恐慌，強調這畢竟這不是人畜共通傳染病，它只會感染豬不會感染人，不管你碰到豬隻豬肉或病毒，都不會被傳染。世界衛生組織也再三強調，這不是人會得的病。

    蘇怡寧也強調，但它的可怕不在於生病，而在於毀掉整個養豬產業。一旦爆發，豬要被撲殺，肉價上漲，農民心碎，民眾恐慌，餐桌上的滷肉飯也變貴。「它不會傷人，卻會傷生活」。

    蘇怡寧直言，現在台灣真的出事了，有疑似感染的豬場被通報，非洲豬瘟不再遙遠，它已經在我們的土地上出現，現在最重要的事，就是阻絕擴散，設防疫區、管制豬隻移動、全面消毒、禁止廚餘餵豬、加強邊境檢查等。

    蘇怡寧表示，一場與時間賽跑的防疫戰已經展開，但這場戰爭光靠政府是不夠的，我們老百姓能做的事，是不要攜帶肉品入境，不要買來路不明的肉製品，不要把廚餘拿去餵豬，不要以為反正人不會得就沒事，因為病毒會搭便車，藏在行李裡，在貨車輪胎上，在鞋底在餐桌的殘渣裡，它只要找到機會，就會毀掉整個產業。

    蘇怡寧在文末也直言，我們要守住的不只是豬，而是農民的生活，餐桌的穩定，還有社會的安定。非洲豬瘟不會傷害人，但如果擴散，它會嚴重傷害我們的生活方式，請大家一起幫台灣守住這一關。

