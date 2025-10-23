為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    6縣市豪雨特報！北部今整天濕涼 週六雨勢趨緩

    2025/10/23 06:49 即時新聞／綜合報導
    今各地仍受東北季風影響，水氣偏多，桃園以北及宜蘭、花蓮地區均有陣雨。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（21日）各地仍受東北季風影響，水氣偏多，桃園以北及宜蘭、花蓮地區均有陣雨。氣象署於凌晨4點45分針對6縣市發布豪雨特報，台北市山區、新北市及宜蘭縣須注意豪雨，花蓮縣、基隆市、桃園市也要嚴防大雨。

    氣象署表示，今天基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區及近山區有雨，並有可能發生局部豪雨，桃園以北及花蓮地區有短暫陣雨，並有局部大雨。竹苗、台東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，清晨至上午中部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

    氣溫方面，北部及東北部整天濕涼，氣溫介於21至26度左右，其他地區早晚也偏涼，低溫23至25度，白天高溫約28至32度。空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

    週五（24日）中部以北及東北部天氣稍涼，水氣偏多，基隆北海岸、東北部地區及新竹以北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生。桃園以北及東部地區有短暫陣雨，竹苗、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

    週六（25日）東北季風稍減弱，北部及東北部天氣仍涼，中部氣溫回升；整體降雨趨緩，主要雨區為基隆北海岸、東北部地區及北部、東部山區雨勢仍持續。下週日（26日）東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚稍涼；迎風面降雨增，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，北部、花東地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

    下週一至下週二（27日至28日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼。下週三（29）東北季風減弱，氣溫回升。

    氣象署發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

