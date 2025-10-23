10/23 各報重點新聞一覽

台中梧棲區一處養豬場，爆發非洲豬瘟疫情。（記者廖耀東攝）

自由時報

破功 台中梧棲豬場爆非洲豬瘟 全國豬隻禁運禁宰5天、禁用廚餘養豬

台中梧棲區一處養豬場，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，台灣苦守七年防線破功！農業部昨宣布，啟動七大應變措施，包含在台中成立前進應變所，由次長杜文珍進駐，即起全國豬隻一連五天禁運禁宰、全面禁用廚餘，全國肉品市場與運輸車清消、加強屠宰檢查、啟動全國豬場防疫調查、穩定豬肉供應。

新壽退讓僅收回成本 輝達留T17、T18

新光人壽昨召開董事會，決議授權董事長魏寶生在北市府同意返還「已支付的相關成本」前提下，雙方合意解除地上權契約，以利輝達興建海外總部；台北市長蔣萬安表示樂觀其成，將盡快與新壽坐下來談相關細節。

3大法官拒開庭評議 黃虹霞：應移送彈劾

憲法法庭目前剩大法官八人，已實質停擺二七〇天。前大法官黃虹霞昨批評，憲法法庭沒有一天應該被癱瘓，也沒有任何措施可以癱瘓憲法法庭，這樣的結果是現任大法官沒有好好作為。她建議可依大法官自律規定，將發表聯合聲明、拒絕參與評議的楊惠欽等三位大法官移送監察院彈劾。

聯合報

台中爆疑似非洲豬瘟 全國豬隻禁運禁宰5天、禁止廚餘養豬

台中市梧棲區一養豬場的死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，這也是我國首次驗出本土案例。農業部公告，即起全面禁止廚餘養豬，全國豬隻禁運、禁宰五天，其中包含台中市斃死豬禁止跨縣市化製，所有豬肉也將暫停出口。台中地檢署表示，已分「他」字案追查，不排除傳喚豬農到案釐清。

新壽允解約T17、T18…吳東亮親函黃仁勳 支持輝達進駐

輝達星艦（Nvidia Constellation）可望落地北士科！新光人壽昨天召開臨時董事會，決議改變投資策略，授權董事長魏寶生與台北市政府合意解除北士科Ｔ17、Ｔ18地上權契約，並說明決策考量與法律依據。魏寶生表示，只要北市府同意返還已支付相關成本，就會合意解除契約，讓輝達順利進駐。

中國時報

台灣首例 台中出現非洲豬瘟

非洲豬瘟侵台！台中市梧棲區一家飼有300頭豬隻規模的畜牧場，10日出現豬隻陸續死亡案例，21日檢驗出非洲豬瘟陽性，全台首次驗出本土案例。農業部22日宣布，已預防性撲殺195頭豬，並提出全國豬隻禁運禁宰5天、禁餵廚餘、穩定豬肉供應等7大對策。

新壽同意分手 蔣萬安欣慰

輝達海外總部落腳北士科T17、T18有解！新光人壽董事長魏寶生22日宣布，願意在北市府同意返還新壽先前支付的相關成本後，合意解除T17、T18地上權契約，讓輝達星艦造型的海外總部得以順利進駐。新壽願意合意解約，台北市長蔣萬安表達欣慰與謝意，北市府會向輝達說明最新狀況，盡快和新壽協商合意解約細節。

新光人壽董事長魏寶生（中）就士林科技園區T17、T18案，舉行記者會對外說明。（記者田裕華攝）

前大法官黃虹霞（中）建議可依大法官自律規定，將發表聯合聲明、拒絕參與評議的楊惠欽等三位大法官移送監察院彈劾。（民間監督司法院大法官人選聯盟提供）

